別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，持續優化工作環境與提升舒適度，打造友善的幸福職場。

空服工作在滿載航班時不僅忙碌得走來走去，還必須適應時差、客艙空間內的乾燥狀態，經常眼睛、皮膚或身體狀況會出問題，但過去因工作規定，就算有近視者也必須去矯正或配戴隱形眼鏡執勤，且也只能穿著公司規定的平底鞋服務，不少空服因此有腳底筋膜炎、靜脈曲張等職業病。

華航自本月4日起開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度，今再宣布自2026年1月1日起，開放客艙組員於機上執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，持續優化工作環境與提升舒適度，打造友善的幸福職場。

