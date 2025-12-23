明年228連假離島航線提供逾8萬座位 下周一9時開放訂票

明年228有3天連假，交通部民航局今公布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1042架次，計8萬913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。

明年228假期自2026年2月27日（周五）至114年3月1日(周日)有3天連假，民航局規畫2月26日(周四)至3月2日（周一）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規畫航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、3萬6018個座位數；金門航線450架次、3萬8974個座位數；馬祖航線86架次、5921個座位數。

上述3離島航線（不含澎湖-金門及澎湖-七美航線）共計提供1042架次、8萬913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月26日至2月28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回。

台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效的利用。

民航局於近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於連假期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身的權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

