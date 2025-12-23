快訊

塔吊及供載人吊車勞動部納管危險性機械 設一年緩衝期助業者接軌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
塔式起重機示意圖。圖／新北市勞工局提供
塔式起重機示意圖。圖／新北市勞工局提供

為強化塔式起重機(塔吊)及供載人移動式起重機(載人吊車)之源頭管理，勞動部今日修正發布「危險性機械及設備安全檢查規則」，將原未納管吊重能力未滿3公噸的塔吊及載人吊車，擴大為危險性機械的管制對象，全數納管。為降低對產業衝擊，此次新增列管規定設有一年緩衝期，於明年12月23日正式施行，呼籲相關業者及早準備因應。

⭐2025總回顧

職安署表示，營造業重大職災每年約佔全國重大職災的一半，其中部分是塔吊及載人吊車肇災，這類機械使用日益增加，為提升其使用安全，並配合勞動部「強化職場減災行動計畫」之推動。本次修正有兩大重點：

一、塔吊全數納管：近年國內營造工程朝向大規模、高樓層發展，且都會區工地腹地日益狹小，導致業者對於吊重能力小於3公噸的塔吊需求大增，但此類機具的結構、安裝方式及作業風險與大型塔吊皆相同，未經結構確認就用於高樓層施工，一旦發生倒塌將危及勞工與公共安全，有必要因應納管，未來不論吊重能力為何，一律納入危險性機械管理。

二、載人吊車強制受檢：吊車加裝載人設備進行招牌吊掛安裝、路樹修剪等高處作業已隨處可見，且常見以吊重能力小於3公噸的吊車加掛載人設備的方式作業，屢屢發生因機具結構不良或作業方式不當導致作業人員墜落意外，未來亦將比照吊籠及營建用升降機之管理方式，不論其噸數大小，須申請檢查合格才可使用，提高管制強度及使用安全。

職安署表示，本次新增納管措施主要影響營造業及起重機具工程與租賃業，為使相關業者有充裕時間準備，新制訂有「一年緩衝期」，職安署除將提供業者技術諮詢與行政協助，並視需求擴充檢查量能，確保業者能順利完成檢查程序。

職安署呼籲，新制正式施行後，使用未依規定申請檢查合格的塔吊及載人吊車，依近日由總統公布施行的《職業安全衛生法》第16條及第43條規定，可處罰雇主新台幣5萬元以上300萬元以下罰鍰，籲請業者務必遵守規定以避免受罰。

勞動部 職災 營造業 職業安全

