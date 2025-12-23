快訊

年底「這三類人」是就診高峰 醫曝：3大地雷千萬別踩

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，年末「甜食+酒精+熬夜」組合，恐釀腸胃與心血管急症。圖／123RF
醫師提醒，年末「甜食+酒精+熬夜」組合，恐釀腸胃與心血管急症。圖／123RF

歲末年終，臨床心血管疾病、腸胃不適、血壓失控案例明顯上升，新陳代謝科醫師林素菁表示，許多人在年末作息大亂，因為聚餐機會變多了，過量攝取甜食和酒精，再加上熬夜晚睡，導致胰島素失調、血壓升高及心律不整等問題。

⭐2025總回顧

林素菁指出，年末這段時間，聖誕聚會、跨年連假、公司尾牙等活動不斷，「甜食+酒精+熬夜」的組合正悄悄成為健康殺手。臨床統計，每年12月到1月，是心血管疾病與腸胃問題、高血糖急症就診的高峰期，很多人以為只是吃太撐、睡太少，實際上可能是身體發炎、自律神經失調、心律不整的警訊。

甜食和酒精都會對身體造成負擔，加在一起可能增加脂肪肝、高尿酸、痛風及血糖問題，林素菁說，高糖飲食會導致腸胃蠕動異常、胃酸分泌過多，嚴重時可能引發胃炎、胰臟炎。酒精則會刺激交感神經，造成血壓急升，甚至引發心率異常與多水狀況，特別危險的是已有高血壓、心律不整病史者。

熬夜被視為「疾病之首」，不僅讓人疲累，還會使免疫系統失控，誘發慢性發炎。林素菁表示，剝奪睡眠時間除了影響白天精神，也會讓身體長時間處於交感神經興奮狀態，腸胃功能紊亂、心跳快、容易疲倦、暴食與代謝異常接種而來，長期恐累積成多種慢性病。

許多人在年末作息大亂，有可能引發心血管或消化系統發炎、缺血，甚至潛在中風或心肌梗塞的徵兆，林素菁提醒，若有心跳過快（>120次/分鐘）或明顯心悸、連續性胸悶或胸痛、劇烈上腹痛、黑便、嘔吐，或是出現持續頭暈、冒冷汗、站不穩等症狀，應立即就醫檢查，及早介入改善作息。

國健署自114年1月1日起，擴大成人預防保健服務，只要年滿30歲就可接受免費成人健檢。林素菁建議，有三高家族史、近期作息失調、壓力過大者，可另安排檢查項目，包括心血管、腸胃、肝膽、代謝及自律神經功能評估等。日常也要保持清淡飲食、充足睡眠、戒酒限糖，並適當排解壓力，為新年打好底子。

