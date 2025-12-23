花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

覺得今年2025年蘋果（Apple）的iPhone 17系列、MacBook Pro、MacBook Air、iPad系列了無新意嗎？那你可以期待2026年蘋果的新品，外媒表示，蘋果明年預計推出25款「規模遠大於往年的新產品陣容」，包括全新的Apple Home智慧家電產品、全新平價MacBook、iPhone 17e等多項裝置，更讓果粉期待。

