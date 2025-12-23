快訊

花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震。圖／中央氣象署提供
花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

各地最大震度為花蓮3級，南投、台東、台中、雲林、嘉義縣市、彰化2級，宜蘭、高雄、台南1級。

地震 花蓮 規模

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

