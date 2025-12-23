連蔡依林都得過！雲林縣明年補助帶狀疱疹疫苗 被認為「誠意滿滿」

快訊

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
帶狀疱疹的高風險群包括感染罹患過水痘的人、免疫功能低下、壓力大、生活作息不規律的人。圖／本報資料照片
帶狀疱疹的高風險群包括感染罹患過水痘的人、免疫功能低下、壓力大、生活作息不規律的人。圖／本報資料照片

名人罹患帶狀疱疹的新聞時有所聞，包括藝人蔡依林、楊貴媚、苗可麗等人，都經歷過皮蛇帶來的嚴重併發症神經痛，目前至少有13個縣市已開始有條件的補助民眾接受帶狀疱疹疫苗接種。雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣也預計在明年推出試辦計畫，符合條件者約5,000人，都可接受完整的疫苗補助，第一年先編列600萬預算，未來視財務狀況而調整。

由於帶狀疱疹的高風險群包括感染罹患過水痘的人 、免疫功能低下、壓力大、生活作息不規律的人，更值得關注的是50歲以上且有慢性病史者，罹患機率比起一般人高達1.24到9倍。

各縣市因而規畫不同的補助計畫，年齡條件從50歲到79歲都有，有的須符合中低收入戶或慢性病長者，有的是只補助一劑，有的則是定額補助，少部份縣市是補助完整兩劑。

而雲林縣的最新方案就是少部份縣市之一，被認為是很有誠意的方案，只要符合兩條件都可以免費完整接種，一是65歲以上中低收入戶，第二是50到64歲中低收戶且有取得重大傷病卡的民眾，曾春美指出，約有5,000名縣民符合條件，第一年試辦先編列600萬元預算，之後依接種狀況及財務情形調整，縣議員們也都非常關心及支持。

為何沒有採取更省經費的定額補助，曾春美表示，由於縣長張麗善是護理人員出身，知道健康的重要性，而雲林縣在衛生政策的滿意度高達八成，縣長認為補助一、兩千元對民眾的誘因不夠，而會想去打的也不會在乎補助款，因此為了達到政策推廣效益，就補助完整兩劑接種方案，才能真正提升接種率。

實際上，疾管署建議50歲以上族群都應接種帶狀疱疹疫苗，而慢性病患者如糖尿病、腎臟病、癌症及免疫低下者更是高風險族群。未來是否有機會擴大補助，曾春美指出，目前仍以高風險及弱勢族群為優先，若財政上可以支持，未來將視狀況逐步評估擴大，而不符補助條件者，也可以自費接種，都是很好的健康計畫。

不過，曾春美也認為，在健康的促進上，民眾仍得對自己的健康負責，政府提供的是支持及管道，健康的維持不是單靠政府，以帶狀疱疹為例，免疫低下時是容易發病的時候，因此，民眾得調整作息維持良好生活習慣，才是解決之道。

因此，除疫苗補助外，雲林縣將從三大面向同步推動健康促進，包括提升風險認知，會透過醫療院所、社群平台、社區講座，加強衛教，破除「帶狀疱疹只是老年病」的迷思，「前陣子我的先生也得到帶狀疱疹，第一時間就趕快就醫，使用抗病毒藥物及外敷藥膏，並沒有產生併發症，疾病的預防都是如此，包括現正流行的流感病毒及新冠病毒也是相同。」

再來就是強化健康促進，鼓勵規律作息、壓力管理、慢性病控制。最後是推動職場健康促進活動，曾春美指出，企業必須認知到員工的健康是公司的資產，未來希望能與企業合作，進行講座及篩檢計畫等，都能讓民眾知道預防的重要性。

雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣也預計在明年推出試辦計畫，符合條件者約5,000人，都可接受完整的兩劑疫苗補助。圖／雲林縣衛生局提供
雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣也預計在明年推出試辦計畫，符合條件者約5,000人，都可接受完整的兩劑疫苗補助。圖／雲林縣衛生局提供

雲林 流感病毒 疫苗 慢性病

