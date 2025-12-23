航線增加、票價吸引人 10月赴美人數創新高
根據統計，今年10月台灣赴美人次達到4.2萬人次，創下近年10月單月的最高紀錄，甚至較2019年同期成長3%；美國旅遊推展協會分析，主要是航線增加、機票票價吸引人等原因。
美國旅遊推展協會今天舉行年終季會，協會會長唐靜儀受訪時表示，根據美國國家旅遊辦公室（NTTO）統計，今年截至11月，台灣赴美出境人數累計近40萬人次。
唐靜儀指出，其中單月10月訪美人次衝上4.2萬人次，創下近年來10月單月最高紀錄，甚至較2019年同期成長3%，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來首次單月人數超過疫情前。
對此，唐靜儀表示，包含長榮航空、中華航空及星宇航空等開闢美國新航線，加上台灣本來就是探親訪友的大市場、商務需求高、票價吸引人等原因，讓10月份的訪美人數爆量。
唐靜儀指出，如果扣掉加拿大及墨西哥兩個邊境國家，台灣是赴美的第19名，明年美國將有世界棒球經典賽、世界盃足球賽（FIFA）、美國建國250週年、66號公路100週年紀念等活動，預期也將吸引不少旅客赴美。
延伸閱讀
