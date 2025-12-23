快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

航線增加、票價吸引人 10月赴美人數創新高

中央社／ 台北23日電
根據統計，今年10月台灣赴美人次達到4.2萬人次，創下近年10月單月的最高紀錄。示意圖。（歐新社）
根據統計，今年10月台灣赴美人次達到4.2萬人次，創下近年10月單月的最高紀錄。示意圖。（歐新社）

根據統計，今年10月台灣赴美人次達到4.2萬人次，創下近年10月單月的最高紀錄，甚至較2019年同期成長3%；美國旅遊推展協會分析，主要是航線增加、機票票價吸引人等原因。

⭐2025總回顧

美國旅遊推展協會今天舉行年終季會，協會會長唐靜儀受訪時表示，根據美國國家旅遊辦公室（NTTO）統計，今年截至11月，台灣赴美出境人數累計近40萬人次。

唐靜儀指出，其中單月10月訪美人次衝上4.2萬人次，創下近年來10月單月最高紀錄，甚至較2019年同期成長3%，也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來首次單月人數超過疫情前。

對此，唐靜儀表示，包含長榮航空、中華航空及星宇航空等開闢美國新航線，加上台灣本來就是探親訪友的大市場、商務需求高、票價吸引人等原因，讓10月份的訪美人數爆量。

唐靜儀指出，如果扣掉加拿大及墨西哥兩個邊境國家，台灣是赴美的第19名，明年美國將有世界棒球經典賽、世界盃足球賽（FIFA）、美國建國250週年、66號公路100週年紀念等活動，預期也將吸引不少旅客赴美。

美國 赴美 疫情

延伸閱讀

美國限制進口大疆無人機 陸外交部：無理打壓中國企業

MLB／山本由伸和緋聞女友丹羽仁希傳早已分手 女方根本沒去美國

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

南亞聯手華城電機 布局美國電力基礎建設市場

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊...

忍到2026！蘋果被爆「史上規模最大」推25新品清單曝光 智慧家電超期待

覺得今年2025年蘋果（Apple）的iPhone 17系列、MacBook Pro、MacBook Air、iPad系列了無新意嗎？那你可以期待2026年蘋果的新品，外媒表示，蘋果明年預計推出25款「規模遠大於往年的新產品陣容」，包括全新的Apple Home智慧家電產品、全新平價MacBook、iPhone 17e等多項裝置，更讓果粉期待。

高麗菜豐收為平穩市場 農糧署拓展外銷市場、162公噸今封櫃

今年暖冬影響，第1、2期高麗菜產期接近，為避免產銷失衡衝擊農民，農糧署輔導出口新加坡9個貨櫃約162公噸，今天由農糧署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。