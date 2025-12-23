快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

228連假離島航線 12月29日上午9時開放訂位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
民航局指出，宣布明年228連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。圖／聯合報系資料照片
民航局指出，宣布明年228連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。圖／聯合報系資料照片

交通部民航局指出，宣布明年228連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，計80,913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。

⭐2025總回顧

民航局指出，明年228假期自115年2月27日(周五)至114年3月1日(周日)有3天連假，民航局規劃2月26日(周四)至3月2日(周一)為航空疏運期，共計5天。228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、36,018個座位數；金門航線450架次、38,974個座位數；馬祖航線86架次、5,921個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門及澎湖-七美航線)共計提供1,042架次、80,913個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月26日至2月28日臺灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局於近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，由於連假期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前儘早通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

航線 民航局 馬祖

延伸閱讀

金門縣定古蹟黃允棋古厝上梁祈福 啟動修復工程再現小浦頭風華

澎縣長就職3周年 陳光復：第三家航空公司推動中

學生車禍事故頻傳 澎湖1大生車禍傷重命危搶救中

國際無人機與AAM論壇登場 民航局：調整法規、推動雙邊認證接軌國際

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊...

忍到2026！蘋果被爆「史上規模最大」推25新品清單曝光 智慧家電超期待

覺得今年2025年蘋果（Apple）的iPhone 17系列、MacBook Pro、MacBook Air、iPad系列了無新意嗎？那你可以期待2026年蘋果的新品，外媒表示，蘋果明年預計推出25款「規模遠大於往年的新產品陣容」，包括全新的Apple Home智慧家電產品、全新平價MacBook、iPhone 17e等多項裝置，更讓果粉期待。

別意外！華航空服明年起可穿黑色運動鞋在機上服務

華航今年12月初時宣布開放客艙組員於執勤時可配戴框架眼鏡，提升長時間跨時區飛行的舒適度。今華航再度公告，宣布將自明年起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。