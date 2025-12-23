公費肺炎鏈球菌疫苗明年1月15日起「只打一劑」 一階245萬人受惠、可省4500元

目前我國肺炎鏈球菌疫苗提供13及23價疫苗，並針對特定族群有公費補助，不過明年公費納入20及21價疫苗。疾管署長羅一鈞表示，目前已有採購15萬劑20價疫苗，將分2階段施打，第一階段共有245萬人、二階34萬人，符合高肺資格者可以接種，最高省下4500元疫苗費用。

羅一鈞說，市面上已經有新一代的肺炎鏈球菌疫苗，簡稱新肺鏈疫苗，那是包括20及21價，其中輝瑞的20價疫苗已取得藥證上市，在自費市場已在使用，另外默沙東21價疫苗正在申請藥證，預計4月可能會取得國內藥證。

羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（下稱ACIP）今年3月及9月會議決議那也做成決議，轉換新肺鏈疫苗，只要打一劑就可以打兩劑效果，對民眾而言保護力更好更方便，一次就可以完整保護，避免漏打情況。

羅一鈞表示，目前已有採購15萬劑，預定從明年的1月15日開始，從未接種過肺鏈疫苗，或僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或IPD高風險對象，於65歲前已完整接種13或15價加23價疫苗者，可於滿65歲含且與前劑間隔滿5年後接種，預估第一階段有245萬人。

第二階段則針對從僅接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者。如為高風險對象脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者、65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」，可間隔至少8周接種。

羅一鈞說，視後續整個23價疫苗後續使用狀況，估計可能需要3到6個月的時間，所以現在是預估在明年中之後，會開始進入第二階段，讓已經打過一劑13價，或者是在自費市場打過15價的公費對象，而且已經滿1年的可以來接種新的公費的肺鏈疫苗，估計是34萬人。

商品推薦