4千萬年前龍王鯨化石揭露鯨豚類進化史 屏東海生館展至26日
屏東海洋生物博物館推出「重返海洋特展」，特地向自然科學博物館借了一件距今約4000萬年前的「龍王鯨」化石，十分珍貴，目前於海生館世界水域館大廳展出，展期僅至26日，想要觀賞的民眾要把握機會。
海生館表示，這件展出的龍王鯨（Basilosaurus）頭骨化石產自摩洛哥，為始新世（距今約3至4千萬年）的海洋巨獸代表物種，亦為鯨豚演化史中，由陸地重返海洋關鍵過渡階段的重要證據，這次透過跨館合作首次移展至海生館，意義非凡。
龍王鯨的頭骨構造可見同時擁有同型齒與異型齒，異型齒仍保留明顯的多角齒根，顯示其哺乳動物的演化背景；鼻孔位置則呈現由吻部前端逐漸向後移動的趨勢，反映呼吸構造對水中生活的適應。其頸椎也開始縮短並出現癒合，展現出鯨豚流線型身體結構雛形，這些特徵是鯨類演化史中的重要過渡樣貌。
海生館表示，龍王鯨化石讓觀眾可近距離觀察鯨豚演化關鍵時刻的實體證據，更具體理解鯨類如何由陸地逐步適應海洋環境，深化對生命演化歷程與自然變遷的認識。
