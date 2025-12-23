農業商業保險續保戶 明年1月可得5％額外保費補助

為填補天然災害或其他事故對農、林、漁、牧業的損失，提高農業經營保障，農業部推動農業保險制度，農業部表示，為提高農民續保誘因，農業部明年將提供續保農民5%的農業商業保費補助，但不包含水稻收入保險、豬隻死亡保險等政策型保險。

農業金融署副署長周妙芳表示，目前商業型保險有28品項，44張保單，為提高農民保險的續保率，針對前一年度有投保的續保戶，明年將提供額外5%的保費補助，相關辦法已進行預告修法，假如預告期無其他意見，相關法制作業程序完成後就可公告，預計最快明年1月上旬可上路。

根據農業金融署統計，目前釋迦保險投保率約3成5、水梨保險投保率約2成，周妙芳說，因為商業型保險是自願型投保，因此鼓勵農民投保以降低生產的風險，也希望投保率能夠增加。

另我國農業保障目前採取「農業天然災害現金救助」與「農業保險」雙軌併行制，周妙芳說，天然災害現金救助和農業保險有不同的政策目的，天災現金救助提供農民立即復耕的支持，農業保險則是對價關係，一旦發生天災並達到理賠門檻，理賠金會比現金救助還高，也更填補損失。

以香蕉植株保險為例，先前受山陀兒颱風衝擊，天然現金災害救助金每公頃為8萬元，但保險的最高理賠額度就可達到28萬8000元，更能保證農民的收益。

周妙芳提醒，續保額外的補助並不包含政策型保險，例如水稻收入保險、釋迦收入保險、香蕉收入保險、豬隻死亡保險、乳牛死亡保險（明年起由任意險改為強制性保險）等。

商品推薦