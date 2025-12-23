「Super Orange超橘派對」2026即將登場！財富傳承、幸福養老、逆齡美妝 成為懂生活的質感大人

2026年即將到來！新的一年，不妨留給自己一個週末，成為最懂生活的質感大人！由聯合線上舉辦，全台第一個專為45歲以上朋友打造的「Super Orange超橘派對」，將於2026年1月3日、4日在台北松山文創園區5號倉庫盛大回歸。

延續上屆派對精神，2026年第二屆《超橘派對》將以「穿越時光」為策展主軸，帶領大家回到青春世代，一起歡唱陪伴自己變老長大的百萬Ｋ歌金曲；翻閱紀錄人生的時光片刻，不忘當年，再次快樂青春，再一次體驗冒險！

兩天超橘派對，將集合時光記憶的主題展覽、深度對談講座、美妝律動體驗活動，由知名廣播人蘭萱、理財專家施昇輝、超慢跑國民教練徐棟英等質感大人，從財富傳承、幸福養老、逆齡美妝穿搭、熟齡遊學規劃到高人氣的「音圓．超橘卡拉OK大賽」，一起帶領橘世代跨主題、跨體驗、跨記憶、跨世代，找尋人生下半場的無限可能，成為溫暖而有趣的大人。

穿越時光隧道 回到我們長大的世界

為呼應「穿越時光」策展精神，《超橘派對》展場呈現懷舊、現代設計元素，利用舊日新聞化為現場裝飾，讓每一位觀展者瀏覽展區時，在穿透記憶的同時，也看見堆疊自身的深刻歲月，並珍惜此刻最好的自己。

此外，展場視覺設計採用藍、綠、紅三原色點綴在角落各處，希望每一位五六年級生，觀展體驗時都能再次想起心中最原始、簡單的快樂顏色，創造未來。

踏進活動現場，將走過充滿回憶的「穿越時光」主題展覽。圖／AI生成示意

活動現場，首先將走過充滿回憶的「穿越時光」主題展覽。「時光報景區」以不同顏色的透色看板層層排列，展出1990至2025年的娛樂新聞精華，彷彿走進一條時光隧道，重溫我們成長的世界。

再往前走來到「時光印相區」，設有橫跨35年新聞照片的時光攝影展，讓你細細回顧曾經的青澀歲月。現場還可以製作專屬「超橘日報明信片」，並欣賞回放老照片的放映秀，讓記憶在光影間慢慢亮起。

進入人生下半場 富足生活新提案

無「惱」退休理財術｜「樂活大叔」理財專家施昇輝

每個人都知道，想過上無憂無慮的退休生活，事前準備至關重要。然而，到底什麼樣的準備才算充足呢？

理財專家施昇輝認為 ，集滿「樂齡退休必備條件」 —足夠的保險、自己的房子、充足的存款、年報酬率5%以上的理財規劃，退休生活才能過得自在安心。本場講座施昇輝將分享如何挑選適合的理財工具，並提醒理財的安全要點，協助熟齡朋友設計出穩健的退休理財藍圖。

「樂活大叔」理財專家施昇輝。圖／施昇輝提供

人生下半場的理想聚落：養生村×幸福想像｜亞洲健康智慧園區創辦人彭培業

許多研究指出，真正影響健康的不是醫藥，而是我們每天身處的「環境」，光線、空氣、步行距離、社交頻率，甚至是住宅本身，都悄悄決定我們的身心狀態與生活品質。

一座越住越健康的養生聚落，會不會是熟齡理想生活的解方？在本場講座，「亞洲健康智慧園區」創辦人彭培業、資深媒體人蘭萱進行對談，從生活、健康到空間，重新想像人生下半場的幸福可能。

活力不設限 體驗健身、旅行新玩法

核心逆齡節拍超慢跑｜「國民教練」體適能專家徐棟英

超慢跑是一種比走路再快一些些的跑步方式，節奏溫和、動作輕鬆，不會造成過度的身體負擔，重點是適合各年齡層，且不受環境限制，只要一雙鞋，戶外、室內都能開始訓練。

超過20年體適能經歷、人稱「國民教練」的徐棟英，將帶領大家從正確姿勢開始，一步步掌握動作要點。維持每天30分鐘，就能降三高、提升體力、雕塑身材，打造健康人生下半場。

「國民教練」體適能專家徐棟英。圖／徐棟英提供

一個人出走的熟齡遊學｜豌豆老公主與歪嘴雞

你聽過「熟齡遊學」嗎？很多人以為遊學是年輕人的專利，但其實50歲到65歲也是適合啟程的人生階段。

本場講座邀請到熟齡遊學規劃師「豌豆老公主與歪嘴雞」，將解答熟齡遊學的常見疑問「有學校願意收年長學生嗎？」、「要怎麼挑選適合自己的國家？」，帶你安排一趟海外體驗之旅，在半百階段探索新風景。

熟齡遊學規劃師豌豆老公主。圖／豌豆老公主與歪嘴雞提供

展現熟齡自信 讓美麗由內而外綻放

逆齡美妝穿搭教室｜專業彩妝師Vincent老師

你是否曾在一整排保養品櫃前駐足，心裡滿是困惑——明明想變漂亮，但不知道從何開始？在茫茫大海中，怎麼找到「對的」保養品？

美麗不是天生，而是學來的。本場活動邀請到具有20年專業經驗，在香氛、彩妝及美容領域皆有深入研究的超人氣彩妝師Vincent老師，教你掌握簡單又有效的保養與彩妝重點，學會更有層次、更顯年輕的穿搭技巧。

熟齡芭蕾演出｜熟齡舞蹈教室「舞拾人生」

穿上舞鞋，抬頭挺胸，一連串旋轉和跳躍，在舞台上展現優雅身姿。芭蕾舞蹈，從不分年紀，只要願意，人人都能擁有自己的舞動時刻。

熟齡舞蹈教室 「舞拾人生」 的專業教師及學員，將帶來氣質優雅的精采演出，透過輕盈的音樂、流動的舞步，示範任何年紀都能展現身體的柔軟、力量及自信。跟著他們一起踏入芭蕾世界，隨旋律翩然起舞，在舞動中綻放光芒。

舞拾人生熟齡舞蹈教室的專業教師及學員。圖／聯合線上

橘世代歌唱擂台 「音圓．超橘卡拉OK大賽」總決賽

超橘派對的壓軸重頭戲，是橘世代歌唱擂台「音圓．超橘卡拉OK大賽」的總決賽！從初賽脫穎而出的20位素人歌手，將在專業評審團與音樂界重量級嘉賓面前，一展好歌喉，登上自己的榮耀時刻。喜歡唱歌、聽歌的朋友，千萬別錯過這場歌唱大賽，一同感受熟齡世代的魅力與自信。

歡迎熟齡朋友加入「Super Orange超橘派對」，成為懂生活的質感大人，開啟人生下半場的無限可能！

Super Orange超橘派對 活動資訊 日期：2026年1月3、4日 (星期六、日) 時間：11:00~18:00 地點：松山文創園區5號倉庫 【主辦單位】聯合報系、聯合線上、橘世代、報時光 【主要贊助】音圓電腦伴唱機 【活動響應】亞洲健康智慧園區、近鐵集團、鞋全家福、中興保全科技、臺銀人壽、新光銀行、第一名店、泰達椅、歌林家電、奇異淨水、美琪生技、順天堂、醣保力、明治膠原蛋白、歐華酒店、iNbeauty Skin、DK呼吸空氣鞋 、泰山、席夢思、芝初

