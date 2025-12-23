快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

聽新聞
0:00 / 0:00

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天白天氣溫回升2到3度，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度。本報資料照片
今天白天氣溫回升2到3度，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度。本報資料照片

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，周四(25日)冷氣團南下溫度驟降，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，呼籲民眾注意天氣變化。

⭐2025總回顧

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天東北季風增強，周四冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，請大家務必注意接下來的天氣變化。

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度。明晚起水氣增多，3千公尺以上高山可能下雪。

伍婉華說，明天冷空氣南下，北部及東半部白天高溫稍微下降一些，約降到23、24度。明晚到周四，全台溫度都會下降2到3度，周五再降2到3度，全台有感。最冷落在周四晚上到周五清晨，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，其他地區16、17度。

至於周五白天高溫也是本周最低，伍婉華說，馬祖約13度，金門、澎湖及北部、東北部、東部只有16-19度，在20度以下，只有中南部高溫可達23、24度。周末之後冷空氣漸漸減弱，溫度才會漸漸回升。

冷氣團

延伸閱讀

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

金門女性晉匾漸增 學者：是否為性別變革仍待觀察

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

相關新聞

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

中央氣象署發布第114152號地震報告，花蓮近海今下午3時46分發生規模4.8地震，地震深度36.8公里。

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊...

忍到2026！蘋果被爆「史上規模最大」推25新品清單曝光 智慧家電超期待

覺得今年2025年蘋果（Apple）的iPhone 17系列、MacBook Pro、MacBook Air、iPad系列了無新意嗎？那你可以期待2026年蘋果的新品，外媒表示，蘋果明年預計推出25款「規模遠大於往年的新產品陣容」，包括全新的Apple Home智慧家電產品、全新平價MacBook、iPhone 17e等多項裝置，更讓果粉期待。

高麗菜豐收為平穩市場 農糧署拓展外銷市場、162公噸今封櫃

今年暖冬影響，第1、2期高麗菜產期接近，為避免產銷失衡衝擊農民，農糧署輔導出口新加坡9個貨櫃約162公噸，今天由農糧署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。