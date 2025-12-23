今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，周四(25日)冷氣團南下溫度驟降，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，呼籲民眾注意天氣變化。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天東北季風增強，周四冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈，請大家務必注意接下來的天氣變化。

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度。明晚起水氣增多，3千公尺以上高山可能下雪。

伍婉華說，明天冷空氣南下，北部及東半部白天高溫稍微下降一些，約降到23、24度。明晚到周四，全台溫度都會下降2到3度，周五再降2到3度，全台有感。最冷落在周四晚上到周五清晨，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，其他地區16、17度。

至於周五白天高溫也是本周最低，伍婉華說，馬祖約13度，金門、澎湖及北部、東北部、東部只有16-19度，在20度以下，只有中南部高溫可達23、24度。周末之後冷空氣漸漸減弱，溫度才會漸漸回升。

