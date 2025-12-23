17年傳愛不間斷　開元食品響應家扶讓溫暖在全台延續　盧廣仲擔任家扶「傳愛過好年」大使　陪伴的力量在孩子心中萌芽

在歲末迎新的時節，人與人之間更容易感受到溫暖的流動。開元食品再度響應家扶基金會的歲末公益行動，捐贈百萬助學金、逾2萬瓶戀職人鮮奶及保久乳，將營養與祝福送往全台服務據點。每一箱物資、每一份心意，都承載著一句柔軟但堅定的鼓勵「你並不孤單，這條路上我們陪著你。」

這份陪伴，不僅是年節的一次傳愛捐贈，更是開元食品長期推動的企業社會責任核心──在孩子的成長路上，成為支持他們向前的力量。

將公益行動化為永續承諾 讓一份支持成為孩子前行的起點

17年來，開元食品持續投入公益行動，透過營養補給與獎助學金，支持弱勢兒少在生命的重要階段獲得穩定資源，對許多需要幫助的孩子來說，牛奶與學習並不只是生活必需，而是能獲得「轉變」與「被看見」的希望象徵。

開元食品期許，孩子在被支持的那一刻，心裡會悄悄萌生一份力量「相信自己也能向前、也能成為夢想中更好的模樣」。在歲末時分，我們更期盼將這份力量在全台延展，讓更多孩子以安心、勇氣和希望迎接新的一年，同時，開元食品也相信公益不應只是單向輸出，而是一條互相連結的橋，期待能與更多企業夥伴共同擴大影響力、攜手投入公益行列，讓每一份善意都成為社會更溫潤的推動力。

開元食品響應家扶「無窮世代-傳愛過好年」與愛心大使盧廣仲共同號召加入公益行列。 圖／開元食品提供

開元與家扶同行 用正向經驗讓孩子看見希望

家扶基金會周大堯執行長指出，弱勢兒少在成長過程中最需要的，不只是物資，更是陪伴與「正向經驗」的累積，這些累積會成為孩子面對困難時的底氣，讓他們能在生命的曲折路上站得更穩，家扶透過營隊、課輔班、少年展力、青年構力等服務提供全方位支持，讓每位孩子在被理解與被接住的環境中成長。

周執行長非常感謝開元食品長期以來對家扶基金會的支持，也呼籲歲末寒冬之際，期待凝聚更多社會力量，一起加入家扶傳愛的行列，陪伴更多面臨困境的兒少，讓更多孩子的生命，在新年裡能長出不一樣的可能。

從不安到勇敢 盧廣仲以音樂故事分享力量來自被支持

本次家扶基金會「無窮世代」愛心大使盧廣仲，也以自身成長故事回應「陪伴」的重要。他分享童年曾感到不安、缺乏自信，時常找老家旁的廟寺、百年松樹傾訴，從中尋求一份屬於自己的安全感。直到接觸音樂後，安全感來源改為胸前抱著的吉他，不知不覺就抱著吉他表演10多年，直到發行第四張專輯，終於試著把吉他放下，看到台下大家的支持陪伴，才重新認識自己、看見自己的可能性。

「當一個孩子只能看見自己的缺乏，自信就會逐漸流失；但只要他能在生命裡遇見正向的經驗，他就會開始看見自己能做得到的事。」盧廣仲期盼社會能一起伸出援手，在孩子迷惘的時刻陪他們走過，讓更多力量正向流動，在孩子心裡萌芽。

開元食品響應家扶公益行動，捐贈百萬助學金、逾2萬瓶戀職人鮮奶及保久乳，將營養與祝福送往全台服務據點。 圖／開元食品提供

戀職人全面升級動物福利標章 以公益及永續行動守護每一份營養

在陪伴弱勢兒少、傳遞公益力量的同時，開元食品也持續落實企業社會責任。「一杯真正能為孩子打下營養基礎的鮮奶，不只要美味，更必須源自負責任、友善且永續的生產方式」，基於這份承諾，戀職人鮮奶與保久乳已在今年推出「動福限定」嚴選乳源產品，來源的牧場皆通過動物福利標章驗證，其驗證標準包含11 項指標、46 項審查項目，開元食品相信「尊重每一頭乳牛，是對食品品質最根本的負責」。

為此，開元食品亦推動合作牧場導入智慧畜牧設備，包括乳牛體感監測系統、電動按摩刷背機、專屬牛床與高通風畜舍，使乳牛能在自在、減壓的環境中成長，健康的牛媽媽，才能孕育出最純淨、最值得托付的乳源。

這些從牧場到餐桌的永續行動，除了動物福利的實踐，也讓每一滴鮮奶都更具「公益的重量」，當我們把優質的乳源交到孩子的手中，這份營養也傳承著開元食品對公益、永續與社會責任的堅持，讓每一次捐贈、每一次支持，都能更有力量。

戀職人全面升級動物福利標章 以公益及永續行動守護每一份營養。 圖／開元食品提供

開元食品－餐飲事業發展的美味推手

開元食品公司成立於1982年，當年以極具創新且劃時代的「戀‧奶精球」產品引領市場打響品牌知名度。開元食品持續在餐飲與食品產業不斷深耕精進，在料理、烘焙、咖啡、飲品等多項食品領域中佈局原料、食品應用和研發、國際品牌代理、餐飲專業設備等，期許成為餐飲與食品產業最佳的合作夥伴。開元食品時時求新求變、與時俱進，帶動飲食文化新「食」尚，以實踐永續經營，讓每一次的選擇都能兼顧美味、品質與責任，為下一代留下更美好的世界。

相關餐飲活動訊息可洽開元食品，或請參訪開元食品官網 或開元食品官方粉絲團，掌握最新動態。

