罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一周相當，不過國外疫情如日、韓皆上升，疾管署長羅一鈞表示，年底罕見出現流感還在低點尚未上升，因此推估明年農曆春節前後流感高峰推測會比往年相較緩和。

疾管署發言人林明成表示，流感高峰預期落在春節前後，現在各國都是上升，國內今年特殊爬升不快，主要流感打比去年多，且全民防疫意識提升，跟整體疫情緩升相關，不過12月底雖然是在低點，現在僅是在流行閾值下一些，也提醒民眾可以接種疫苗防疫

依據疾管署監測資料顯示，上周新增16例流感併發重症病例3例H1N1、12例H3N2、1例A未分型及6例死亡均H3N2。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

本次流感季累計396例重症病例113例H1N1、277例H3N2、2例A未分型、4例B型及74例死亡23例H1N1、50例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，91%未接種本季流感疫苗。全球流感活動度上升，鄰近國家中國、日本、南韓處高點，惟近3周呈下降或上下波動趨勢；亞、東/北/西南歐、西非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行型別為A（H3N2）。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，上周新冠門急診就診計1099人次，與前一周相當，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計45例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占80%為多，96%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲部分地區呈上升；鄰近國家/地區香港、日本、韓國疫情下降，中國疫情略增，惟仍處低點，另加拿大及英國疫情呈下降趨勢。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高；另WHO近期新增 BA.3.2為監測中變異株VUM，目前占比仍低，須持續觀察。

疾管署今表示，截至今年12月22日，公費流感疫苗接種數約654.7萬人次，新冠疫苗接種累計約155.6萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.3萬人次。另考量歷年流感疫情多於12月至翌年3月達流行高峰，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，降低重症與死亡風險，疾管署已增購15萬劑公費流感疫苗並於上周配送至衛生局，總計今年共採購682萬9080劑流感疫苗供計畫對象使用。

另今年新冠疫苗接種亦較去年踴躍，考量年末至後續春節連假聚會旅遊等活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，自今年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，而接種疫苗約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾盡速接種。

