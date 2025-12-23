隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快
近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一時間自保、提高生存機率，也引發「主動防禦」是否可行的討論。近期就有民眾翻出雨傘品牌「雨傘王」多年前推出的「Ummor裝甲防砍傘」，因價格與規格驚人，意外在網路掀起話題。
這款防砍傘外觀看似一般長傘，實際卻導入軍規等級防護概念。傘布內層採用製作防彈背心的Kevlar凱夫拉纖維，可承受利刃砍劃，被形容為「隨身的軟性盾牌」。此外，產品具備獨家的「傘棍分離」專利設計，遇到緊急狀況時，可迅速抽出高強度鋁合金中棒，形成左手持盾、右手持棍的防禦組合；握把內建LED手電筒，強光可在瞬間干擾對方視線，為逃生爭取時間。
不過，這把雨傘重量高達1,127公克，攜帶感受接近一塊磚頭，售價也達13,990元，對一般通勤族而言負擔不小。部分消費者認為，實際用途較適合放置於車內備用，或提供給高風險工作環境、具有特殊維安需求的人士。
相關討論在網路上迅速延燒，意見呈現兩極。有人質疑實用性，直言「嫌犯不可能一直砍雨傘，第一時間應該先逃跑」，也有人認為「與其帶雨傘，不如隨身攜帶甩棍或辣椒水」。同時也有支持聲音表示產品概念創新，「如果能降低重量與價格，普及市場潛力不小」，甚至有網友許願未來能結合辣椒水、散光燈或警報器，讓日常用品兼具防身功能。
對此，雨傘王表示，此商品僅官網銷售，門市並未常態備有現貨。官方也透露，相關討論發酵後，從上周五至今已售出約20至30把，甚至有消費者一次購買兩把。顯示在安全議題升溫下，特殊防護產品仍有一定市場需求。
