台灣高麗菜出口新加坡 向世界分享鮮甜好滋味
高麗菜進入盛產期，目前市場價格每公斤均價10元，農糧署今天辦理出口封櫃儀式，預計農曆過年前出口9櫃、約162公噸出口到新加坡，向世界分享台灣高麗菜的鮮甜好滋味。
⭐2025總回顧
根據農糧署統計，高麗菜每年種植面積約8100公頃，其中冬季4、5000公頃，目前每個月約種植500公頃；台北果菜市場價格顯示，高麗菜均價每公斤新台幣10元，全台每天供應量為300公噸。
農糧署今天在雲林縣崙東果菜生產合作社辦理出口封櫃儀式，預計到農曆過年前可出口9櫃、約162公噸；農糧署長姚士源等人扣上海關鎖，象徵台灣高麗菜新鮮出航，直送海外市場
姚士源表示，今年初日本遇到大雪，台灣輸日的高麗菜逾4000公噸，目前進入台灣高麗菜盛產期，農糧署會持續將高麗菜外銷到國外，向世界分享高麗菜的鮮甜好滋味。
姚士源說，高麗菜原為分期生產，然今年中南部較為溫暖，有助於蔬菜生長，預估近期將出現高麗菜紅色警戒，而當到產銷失衡時，農糧署會祭出外銷、加工和國內促銷等3支箭穩定價格。
姚士源強調，後續種植面積在掌控之中，所以農曆過年蔬菜價格和供應量無虞。尤其是農糧署從去年起設置第一期的冷鏈系統，各個社場有調節功能，出現短期產銷失衡，市場可透過調節，即可穩定價格，且兼顧到農民收益。
除了新加坡，農糧署也會視各國不同的需求，嘗試將台灣不同品種的高麗菜進軍國際，目前與加拿大、日本和韓國等國家洽談。
