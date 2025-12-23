快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

台灣高麗菜出口新加坡 向世界分享鮮甜好滋味

中央社／ 雲林縣23日電

高麗菜進入盛產期，目前市場價格每公斤均價10元，農糧署今天辦理出口封櫃儀式，預計農曆過年前出口9櫃、約162公噸出口到新加坡，向世界分享台灣高麗菜的鮮甜好滋味。

⭐2025總回顧

根據農糧署統計，高麗菜每年種植面積約8100公頃，其中冬季4、5000公頃，目前每個月約種植500公頃；台北果菜市場價格顯示，高麗菜均價每公斤新台幣10元，全台每天供應量為300公噸。

農糧署今天在雲林縣崙東果菜生產合作社辦理出口封櫃儀式，預計到農曆過年前可出口9櫃、約162公噸；農糧署長姚士源等人扣上海關鎖，象徵台灣高麗菜新鮮出航，直送海外市場

姚士源表示，今年初日本遇到大雪，台灣輸日的高麗菜逾4000公噸，目前進入台灣高麗菜盛產期，農糧署會持續將高麗菜外銷到國外，向世界分享高麗菜的鮮甜好滋味。

姚士源說，高麗菜原為分期生產，然今年中南部較為溫暖，有助於蔬菜生長，預估近期將出現高麗菜紅色警戒，而當到產銷失衡時，農糧署會祭出外銷、加工和國內促銷等3支箭穩定價格。

姚士源強調，後續種植面積在掌控之中，所以農曆過年蔬菜價格和供應量無虞。尤其是農糧署從去年起設置第一期的冷鏈系統，各個社場有調節功能，出現短期產銷失衡，市場可透過調節，即可穩定價格，且兼顧到農民收益。

除了新加坡，農糧署也會視各國不同的需求，嘗試將台灣不同品種的高麗菜進軍國際，目前與加拿大、日本和韓國等國家洽談。

延伸閱讀

東協會議聚焦泰柬衝突 新加坡外長籲和平解決爭端

高麗菜也不能吃太多？腸胃醫師提醒一族群恐加重便秘

這間紅豆餅太誇張！ 「嘴笑目笑紅豆餅」顆顆爆餡只要10元太便宜、每人限購10顆

高麗菜盛產農民開放菜園採收自救 張啓楷發起「送菜挺農民」行動

相關新聞

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示...

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一周相當，不過國外疫情如日、韓皆上升，疾管署長羅一鈞表示，...

男子胯下腫痛「鼓一包」竟是疝氣 醫：未處理 小心腸壞死！

疝氣好發於任何年齡，特別常見於幼童、中老年人，老年男性更是高風險群，原因是腹壁退化鬆弛。56歲的蔡先生，偶然發現左邊鼠蹊...

媽被搭訕買1物竟「吃到洗腎」 內行人提醒：常在醫院附近出沒

詐騙手法不斷推陳出新，一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。