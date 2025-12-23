十三行博物館推水下考古展 永續餐飲帶民眾識海底

來到八里左岸，新北市立十三行博物館不只更新展覽內容，也試圖讓更多民眾重新認識深藏海底的文化記憶。十三行博物館今同步啟用全新餐飲空間「13咖啡」與常設展「湛藍十三：水下考古永續傳承展」，透過展覽、影像與空間設計，帶領觀眾從日常生活出發，理解水下考古與水下文化資產的價值。

新北市文化局長張蘿育表示，隨著淡江大橋即將通車，八里左岸觀光人潮可期，十三行博物館也提前做好準備，這次不僅推出全新常設展，更同步升級公共服務空間。「13 CAPE」與新北市設計中心合作，導入品牌賦能與設計思考，從建材源頭即嚴格把關，成功取得「綠裝修」認證，象徵博物館不只是保存歷史的場域，也成為實踐當代永續生活美學的示範基地。

文化部文化資產局長陳濟民指出，今年適逢「水下文化資產保存法」公布施行10週年，專法的推動象徵國家對水下文化資產保存的重視與承諾。文資局長期與十三行博物館合作，此次「湛藍十三」展覽不僅展出出水真品與考古調查裝備，也介紹8艘橫跨清代至二戰時期、已列冊的沉船故事，呈現東西方貿易、航海活動與造船工藝的歷史軌跡，期盼透過展示深化大眾對水下文資保存的認識與理解。

中央研究院院士臧振華指出，水下考古與水下文化資產對多數民眾仍相當陌生，這正是本次展覽的重要意義。他表示，依聯合國統計，全球海洋中至少有300萬艘沉船，其中許多承載古代航海、貿易、造船工藝，以及社會、經濟與戰爭歷史，具有高度文化價值，若未被認識與保存，恐隨時間被遺忘。臧振華也提到，清華大學水下考古中心長期投入相關調查與研究，近年在教育部支持下加強教育推廣，期盼讓水下考古觀念向下扎根。

參與本次展覽影像呈現的金鐘導演李景白則分享自身潛水經驗，過去4年他下海超過600次，探訪深度約30至60公尺，記錄過20多艘沉船，其中在澎湖意外發現一艘未曾記錄的大型沉船，震撼難以言喻。他表示，影像難以完全呈現現場感受，但透過展覽，能讓無法親自下潛的民眾認識水下世界的壯闊。他也強調，台灣是海島國家，除珍惜土地外，更應重視並守護海洋中的自然與歷史文化資產。

除了展覽內容，「13咖啡」的空間設計同樣成為十三行博物館此次更新的一大亮點。館長羅珮瑄表示，「13咖啡」結合考古意象與永續理念，牆面採用台灣天然材料，由工匠手工慢抹，營造如同文化層堆積的氛圍；館內播放的影像與餐飲合作單位，皆強調永續與減碳概念，並提供無蛋奶、無添加的甜薯產品，讓民眾吃得安心、身心也能放鬆。

羅珮瑄進一步指出，館內導入最新的透明 micro LED 螢幕呈現菜單，以減少紙張使用，並與友達科技合作，未來二樓展場也將規畫更多科技互動體驗。桌椅則標示減碳資訊，民眾只要掃描 QR code，即可了解使用國產材與循環回收木材所減少的碳排放量。

她表示，博物館持續推動「文化」與「永續」的對話，「13 CAPE」與「湛藍十三」的啟用，正是與台新銀行等永續夥伴共同實踐社會責任與環境教育的具體成果，並邀請民眾把握耶誕與跨年假期走訪八里左岸，在品嚐友善環境餐點的同時，近距離欣賞水下文物，感受知性與悠閒兼具的文化時光。

