花蓮環保餐具清洗中心啟用採OT營運 東大門夜市攤商試洗看好
花蓮縣環保局爭取花東基金耗資1.45億多元興建「環保餐具清洗中心」，雖然營運前被議員質疑變成蚊子館，不過陸續有東大門攤商、慈濟基金會預約試洗餐盒，今天舉行啟用典禮。環保局表示，中心採OT營運，將訂出優惠價，單日最高可洗4萬組餐具，盼成為減塑與循環服務據點。
環保局長饒慶龍指出，9月15日開始試營運，那試營運的期間，東大門的餐飲業者還有團膳業者都有試洗過，還有餐飲業者、軍方參觀。清洗中心採OT方式，已有廠商投標，29日審議過後會來正式營運，未來優惠的定價會訂出來，初步希望東大門餐飲業者都能參與。
饒慶龍表示，目前一條線大概可洗2萬組餐具，2條線可洗大概4萬組的餐具，得標廠商會訂收取費用，估算1個月的營運成本大概要100萬，會參考優惠措施或是廠商訂的價格，再公布價錢是多少。
由於慈濟人吃素食，使用者擔心葷素餐具一起洗「破戒」，饒慶龍說，這3個月的營運期間，慈濟環保餐廳就有進來試洗，會要求廠商要先清洗慈濟素食環保餐具，達到分流效果。
花蓮縣東大門夜市業者彭靖說，過去試洗期間，在營業時間前餐具就會到現場，覺得還不錯，雖然第一次使用時容器不符，不過清洗中心有改進，後來就符合容器大小，連牛排盤、刀叉都有。在未來使用意願上，會再與縣府、業者溝通協調，只要能配合都會全力配合，希望有符合雙方期待的成果。
環境部資源循環署副署長許智倫表示，環境部重視源頭減量，推廣民眾自備購物袋、餐具、飲料杯等，花蓮環保餐具清洗中心服務場域非常多，除了機關學校團體外，也包括市場商圈、慶典活動等等，團膳使用的餐具，都能經過中心統一配送、清洗與服務租借。希望中心不只是一個清洗工廠，它可以作為廣大循環服務的熱點，也成為循環經濟及減塑政策推動的重要據點。
