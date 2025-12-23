快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

花蓮環保餐具清洗中心啟用採OT營運 東大門夜市攤商試洗看好

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局興建「環保餐具清洗中心」，餐具分流清洗。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局興建「環保餐具清洗中心」，餐具分流清洗。記者王思慧／攝影

花蓮縣環保局爭取花東基金耗資1.45億多元興建「環保餐具清洗中心」，雖然營運前被議員質疑變成蚊子館，不過陸續有東大門攤商、慈濟基金會預約試洗餐盒，今天舉行啟用典禮。環保局表示，中心採OT營運，將訂出優惠價，單日最高可洗4萬組餐具，盼成為減塑與循環服務據點。

⭐2025總回顧

環保局長饒慶龍指出，9月15日開始試營運，那試營運的期間，東大門的餐飲業者還有團膳業者都有試洗過，還有餐飲業者、軍方參觀。清洗中心採OT方式，已有廠商投標，29日審議過後會來正式營運，未來優惠的定價會訂出來，初步希望東大門餐飲業者都能參與。

饒慶龍表示，目前一條線大概可洗2萬組餐具，2條線可洗大概4萬組的餐具，得標廠商會訂收取費用，估算1個月的營運成本大概要100萬，會參考優惠措施或是廠商訂的價格，再公布價錢是多少。

由於慈濟人吃素食，使用者擔心葷素餐具一起洗「破戒」，饒慶龍說，這3個月的營運期間，慈濟環保餐廳就有進來試洗，會要求廠商要先清洗慈濟素食環保餐具，達到分流效果。

花蓮縣東大門夜市業者彭靖說，過去試洗期間，在營業時間前餐具就會到現場，覺得還不錯，雖然第一次使用時容器不符，不過清洗中心有改進，後來就符合容器大小，連牛排盤、刀叉都有。在未來使用意願上，會再與縣府、業者溝通協調，只要能配合都會全力配合，希望有符合雙方期待的成果。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，環境部重視源頭減量，推廣民眾自備購物袋、餐具、飲料杯等，花蓮環保餐具清洗中心服務場域非常多，除了機關學校團體外，也包括市場商圈、慶典活動等等，團膳使用的餐具，都能經過中心統一配送、清洗與服務租借。希望中心不只是一個清洗工廠，它可以作為廣大循環服務的熱點，也成為循環經濟及減塑政策推動的重要據點。

花蓮縣環保局爭取花東基金耗資1.45億多元興建「環保餐具清洗中心」，今天舉行啟用典禮。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局爭取花東基金耗資1.45億多元興建「環保餐具清洗中心」，今天舉行啟用典禮。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局「環保餐具清洗中心」今天正式啟用，有東大門夜市攤商、慈濟基金會餐具等送到中心清洗。記者王思慧／攝影
花蓮縣環保局「環保餐具清洗中心」今天正式啟用，有東大門夜市攤商、慈濟基金會餐具等送到中心清洗。記者王思慧／攝影

延伸閱讀

該離場了？華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

花蓮玉里鴕鳥疑受驚嚇逃家 街頭狂奔半小時落網

被要求依國籍法解職 花蓮中配村長控內政部長瀆職

改善舊市區淹水風險 花蓮南濱滯洪池防災 還可串連市區觀光廊帶

相關新聞

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示...

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一周相當，不過國外疫情如日、韓皆上升，疾管署長羅一鈞表示，...

男子胯下腫痛「鼓一包」竟是疝氣 醫：未處理 小心腸壞死！

疝氣好發於任何年齡，特別常見於幼童、中老年人，老年男性更是高風險群，原因是腹壁退化鬆弛。56歲的蔡先生，偶然發現左邊鼠蹊...

媽被搭訕買1物竟「吃到洗腎」 內行人提醒：常在醫院附近出沒

詐騙手法不斷推陳出新，一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。