聽新聞
0:00 / 0:00
台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點
台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念，設置「可以走進去讀的故事書」步道，成另一種拍照打卡熱點。
⭐2025總回顧
台中市觀旅局長陳美秀表示，大坑9號與9-1號步道坡度平緩、路線親民，是親子共遊、全齡同樂的登山首選，這次透過「閱讀山林」的創意概念，將步道轉化為一條隱藏版的「愛戀步道」，以故事方式串聯山林風景，講述「小久」與「阿知」從相遇、相知到相守的溫馨歷程，讓遊客在登山過程中，不再只是低頭走路，可以沿途看故事。
觀旅局說明，為提升互動性與趣味性，步道沿線設置多處QR Code與甜蜜互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。到山頂的「小狗鞦韆」時，透過數位互動深入了解「小久」與「阿知」對未來的想像。
台中市風景區管理所表示，希望透過「山林閱讀」活動，翻轉大眾對登山僅是運動的刻板印象，讓更多人發現山林中蘊藏的故事與情感。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言