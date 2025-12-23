台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念，設置「可以走進去讀的故事書」步道，成另一種拍照打卡熱點。

台中市觀旅局長陳美秀表示，大坑9號與9-1號步道坡度平緩、路線親民，是親子共遊、全齡同樂的登山首選，這次透過「閱讀山林」的創意概念，將步道轉化為一條隱藏版的「愛戀步道」，以故事方式串聯山林風景，講述「小久」與「阿知」從相遇、相知到相守的溫馨歷程，讓遊客在登山過程中，不再只是低頭走路，可以沿途看故事。

觀旅局說明，為提升互動性與趣味性，步道沿線設置多處QR Code與甜蜜互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。到山頂的「小狗鞦韆」時，透過數位互動深入了解「小久」與「阿知」對未來的想像。

台中市風景區管理所表示，希望透過「山林閱讀」活動，翻轉大眾對登山僅是運動的刻板印象，讓更多人發現山林中蘊藏的故事與情感。 台中市大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。圖／台中市觀旅局提供 台中市大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。圖／台中市觀旅局提供

商品推薦