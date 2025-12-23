擴大癌症篩檢週年 7.1萬人提早發現異常

擴大癌症篩檢週年，篩檢服務量大幅提升，截至12月17日累計突破536.6萬人次，較去年同期增加逾24.8%；今年已揪出約5.9萬名癌前病變與1.2萬名癌症個案，較去年同期增加約1.3萬人。

癌症已連續43年居台灣10大死因之首，因應總統賴清德「健康台灣」政策，以2030年達成癌症標準化死亡率降低1/3目標，衛生福利部國民健康署今年起擴大免費子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌4項癌篩檢服務，放寬補助對象範圍，新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

推動即將滿1週年，累積篩檢服務量達歷年新高，據統計，截至今年12月17日，癌篩服務量達536.6萬人次，較去年同期增加106.8萬人次；114年揪出約5.9萬名癌前病變及1.2萬名癌症個案，助約7.1萬名民眾及早發現異常，相較去年同期增加約1.3萬名，成長率約為23.3%。

國健署長沈靜芬今天透過新聞稿指出，民眾對篩檢的參與度持續提升，在癌症篩檢量逐步增加之際，為成功揪出潛在的癌前病變與癌症個案，落實異常個案的後續追蹤顯得格外重要。當民眾收到篩檢結果異常通知，務必儘早至醫療院所完成後續檢查，才能及早掌握健康狀況。

癌症初期並無明顯症狀，不容易覺察，沈靜芬呼籲，最有效的方式即是透過定期癌症篩檢及早發現、及早治療。因此，請符合資格的民眾定期善用免費癌症篩檢服務，如果收到異常通知，也務必儘速就醫進一步確認。

今年起癌症篩檢擴大對象，分別為肺癌篩檢增列45至74歲男性或40至74歲女性，有血緣關係父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌民眾；及50至74歲吸菸史達20包-年以上，如每天1包菸，共吸菸20年或每天0.5包菸，共吸菸40年，仍吸菸或戒菸未達15年重度吸菸者。

另外，乳癌X光攝影，年齡增列40歲至44歲及70歲至74歲；子宮頸癌抹片檢查，年齡增列25歲至29歲可每3年檢查1次；大腸癌篩檢增列45歲至49歲、40歲至44歲具家族史者；新增35歲、45歲、65歲女性當年1次人類乳突病毒（HPV）檢測。

