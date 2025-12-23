年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示，目前工程進度已達99.3％，正執行全線12座車站裝修、水電及環控共同作業，與周邊復舊工程的「收尾階段」，視列車穩定性測試的情形，朝年底完工目標全力以赴。據過往初、履勘期程，最快明年第二季就能通車。

三鶯線全長14.29公里，共設置12站，起於土城線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道3號後進入三峽介壽路三段，後行經橫溪環河道路，再利用新闢龍埔路經國家教育研究院側，轉至三樹路、國慶路、復興路至台北大學側，並沿國道3號路堤向西跨越高速公路及大漢溪。

再沿鶯歌溪跨文化路及縱貫鐵路，經三號公園後，續沿鶯歌溪側向北，轉中山路北側跨中山高架橋及縱貫鐵路後至鶯桃路，最後於鳳鳴國中轉福德一路設置端點站及尾軌。同時保留未來延伸至桃園八德地區，與桃園綠線銜接轉乘，將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路。

新北捷運局指出，三鶯線29列車在今年8月全數運抵機廠，今年4月完成全線第三軌、7月已全線送電及完成LB01-LB08動態測試等項目。

捷運局表示，三鶯線目前全線12座車站正進行裝修、水電及環控等共同作業，並同步辦理車站周邊復舊工程，整體已進入最後收尾階段，朝今年底完工目標邁進。

捷運局說，機電系統正進行系統穩定性測試，待穩定性測試通過後，續由本府辦理初勘完成，提報交通部辦理履勘核可，並取得營運許可後開放通車。

據了解，依過往中運量捷運經驗，初勘約需1至2個月、履勘約2至3個月，若測試與勘驗順利，實際通車時間點可能落在明年第二季。三鶯線完工通車後，預計三鶯地區至臺北市通勤時間約可減少20分鐘。

新北市議員江怡臻指出，三鶯線沿線地面段包含中央路四段等仍有多處施工與人行道復舊未完成，市府先前承諾，將隨捷運工程完成一併改善人行道，她要求相關單位清楚交代期程，並在通車前確實完成轉乘動線與人行空間改善，確保安全完工與通車。

新北市議員卓冠廷則說，周邊民眾最迫切緊張的就是噪音問題必須解決，此外他曾陸續提案希望增加公車班次提升捷運使用率以外，也密切關心捷運站周邊的人行道復舊工程，包含三峽區中埔里弘園國小周邊需要更多轉乘規畫、捷運國華站外的人行道翻新工程也要盡快跟上。卓近日也反映在地里長心聲給市府，包含捷運站體、軌道墩柱也應該美化設計，讓冷冰冰的工程可以融入在地特色。 捷運三鶯線進度已達99.3％。記者葉德正／攝影

