衛福部首辦國際FHIR伺服器效能競賽 打造國家級「標準實驗室」
為加速我國醫療資訊化進程，奠定全國醫療院所跨院協作的堅實基礎，衛福部長期規畫並進行嚴謹的技術驗證，目前已協助三家示範醫院成功導入國際醫學資料標準（FHIR）電子病歷萃取工具。衛福部資訊處長李建璋表示，衛福部規畫在不同醫療院所系統間，建立可以跨系統限制及交換資料的「中台系統」，真正的考驗是在系統負載最高的尖峰時段，達到毫秒等級的效能。
衛福部今舉辦第一屆「國際FHIR伺服器效能競賽」頒獎發表會。李建璋說，長期以來，醫療資訊高度的破碎化，各醫療院所的電子病歷系統無法有效交流，資料都被鎖在各自的系統，但若要為了電子病歷的交流，全面汰換醫療院所既有的系統是不切實際的工程。
衛福部經過二年的累積已完成台灣核心資料集與FHIR IG建立等，電子病歷交換中心架構升級，並於三家醫院成功落地概念認證。目前衛福部規畫在不同系統間建立可以跨系統限制及交換資料的「中台系統」，但真正的考驗是在系統負載最高的尖峰時段，達到毫秒等級的效能。
李建璋指出，現在最後一哩路，關鍵是讓軟體至硬體的整理架構，以最佳效能真正運轉起來，因此舉辦第一屆「國際FHIR伺服器效能競賽」。此屆參賽廠商包括新加坡「InterSystems」公司，及國內的大同醫護、緯謙科技、廣達電腦、群聯電子五家廠商。
比賽項目是將設定的一百萬筆電子病歷進入標準化電子病歷平台，再連接參賽廠商的各自系統，以測試在對接醫療院所的臨床決策系統，及SMART on FHIR 應用程式所需要的時間。
李建璋說，經昨天一整天、24小時的高強度耐力拉力賽，真正效能的提升是從晶片到軟體的層層精進，終極目標是打造一個具國家公信力的「標準實驗室」，這是台灣醫療資訊發展的關鍵時刻。
