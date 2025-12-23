快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

近一半的台灣人體內缺酒精代謝酶 喝酒逾十年恐罹「酒精性失智」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
企業及個人愛心捐助酒精代謝基因自動檢測儀，希望造福民眾。記者廖靜清／攝影
企業及個人愛心捐助酒精代謝基因自動檢測儀，希望造福民眾。記者廖靜清／攝影

有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去氫酶（ALDH2基因之產物），使乙醛在體內堆積。研究指出，全台約有47%的人有酒精不耐症，表示身體代謝酒精的能力差，也更容易罹患癌症。

⭐2025總回顧

健保署長陳亮妤表示，酒精是被容易忽略的公共議題，全台約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形。台灣喝酒造成的健保支出非常可觀，每年約53億元，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億，對個人健康與社會醫療資源的消耗巨大。

「酒精會導致7種癌症。」陳亮妤說，適量飲酒的觀念已經過時，酒精代謝的中間產物乙醛，已被世界衛生組織列為一級致癌物，會造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌等7種癌症。喝酒超過5年的人，罹患憂鬱症是一般人的2倍；喝酒超過10年的人，會增加罹患酒精性失智症的風險。

肝基會董事長許金川表示，台灣人喝酒容易臉紅，酒精不耐症盛行率居全球最高，原因為國人有較高比例缺乏代謝酵素（ALDH2），罹癌風險極高。喝酒會導致脂肪肝、肝硬化及肝癌，而肝硬化最怕「無聲無息」，早期沒有明顯症狀，直到肝臟功能嚴重受損，出現黃疸、腹水、吐血等症狀，治療難度大增。

肝基會執行長粘曉菁指出，酒精在體內的代謝過程，會經由乙醇去氫酶（ADH1b基因之產物）的催化，轉變成乙醛；乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸，乙酸最後會被分解產生二氧化碳以及水，然後排出體外。決定是否能夠喝酒的關鍵，就是乙醇代謝基因ADH1b、乙醛代謝基因ALDH2。

粘曉菁說，要檢測酒精代謝酶基因，可以透過抽血或以棉棒取一些口腔黏膜表皮細胞檢測，過去檢驗流程繁複，而現在有了新型檢驗儀器，大大加速檢測結果分析，知道受檢者是哪種基因型，不要過量或飲酒，因為「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險。

肝基會長年推廣B、C肝篩檢，致力肝病防治，呼籲國人響應「救救肝苦人」計畫，獲得許多企業與社會各界的支持。赭石生醫有限公司捐善款幫助肝苦人檢測，台灣致茂電子股份有限公司也相繼捐助約400萬元為基金會購買酒精代謝基因自動檢測儀，提供準確的試驗數據，並縮短檢測時間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

專家提醒，飲酒危害多，且小心癌症找上門。記者廖靜清／攝影
專家提醒，飲酒危害多，且小心癌症找上門。記者廖靜清／攝影

延伸閱讀

喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

玄彬罕談3歲兒！「臉蛋像漫畫」完美基因藏不住　愛孫藝真像被水浸濕

6度威脅火攻雙北…警趕「最後一天」查獲 他已著手製炸彈

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

相關新聞

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示...

近一半的台灣人體內缺酒精代謝酶 喝酒逾十年恐罹「酒精性失智」

有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去...

因應行憲紀念日出遊潮！國道採單一費率 通行費打75折

行憲紀念日假期將至，適逢耶誕節，交通部高公局研判行憲紀念日前一晚及當天將有出遊潮，國道將採單一費率收費，通行費打75折，...

環團公布2024年環境施政評量 點名12縣市「保守倒退」

台灣環境保護聯盟今舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，根據報告顯示，本屆評量優等生為台南...

台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊...

衛福部首辦國際FHIR伺服器效能競賽 打造國家級「標準實驗室」

為加速我國醫療資訊化進程，奠定全國醫療院所跨院協作的堅實基礎，衛福部長期規畫並進行嚴謹的技術驗證，目前已協助三家示範醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。