少挨一刀！7旬婦篩檢揪出大腸原位癌 ESD微創手術根除病灶隔天出院

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
少挨一刀！高雄7旬婦篩檢揪出大腸癌，醫師評估採取ESD微創手術根除病灶，隔天就出院。圖／高市聯醫提供
71歲朱姓婦人沒有腹痛、血便，生活作息一如往常，一次例行檢查糞便潛血檢查中出現陽性反應，大腸鏡檢查發現約5公分原位癌，醫師確認病灶侷限黏膜層、尚未轉移淋巴，評估後，採取先進的內視鏡黏膜下剝離術ESD，手術隔天，即出院返家，腸道功能完整保留。

⭐2025總回顧

「幸好有檢查，不用動大手術」朱姓婦人表示，這次篩檢報告顯示是癌前病變的早期大腸癌，微創手術切除病灶後，恢復期縮短很多，體悟到癌症防治不只是醫院的事，及早篩檢發現，就能有更溫和治療選項，減少對生活的影響。

「再慢一步，就要接受傳統開腹手術、切除腸段」高市聯醫大腸直腸外科主治醫師洪思聰指出，大腸癌多年來高居國人癌症發生率前幾名，卻也是少數可以透過篩檢提前介入的癌症之一，若沒早期發現，病患都會等到出現症狀，才走進醫院，屆時病灶進到了中晚期，不得不接受傳統開腹手術。

洪思聰解釋，ESD非新技術，但長期集中於醫學中心執行，對多數長者轉診、舟車勞頓，往往成為隱形門檻，近年高雄榮民總醫院營運管理與技術傳承下，逐步引進相關治療能力。

透過內視鏡經肛門進入，醫師將病變組織與肌肉層精細分離後切除，避免傳統手術帶來的大傷口與腸道切除風險，針對2公分以上的非蒂狀息肉或早期癌，ESD的整塊切除率可達90%至98%，局部復發率也低。

他說，關鍵不是技術炫不炫，而是病人能不能因此少受一點苦，對高齡族群而言，保留器官結構，降低術後生活影響，往往比一次切乾淨更重要。

洪思聰強調，ESD並非人人適用，必須是經醫師評估為早期、且未有深層浸潤的病灶，才能安全施行，也因此在還來得及的時候被發現，成為決定治療選項的分水嶺。

高雄榮總表示，目前國民健康署補助40至44歲具家族史者，以及45至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查，早期診斷與微創治療，就能降低醫療風險。

高雄7旬婦篩檢揪出大腸癌，醫師評估採取ESD微創手術根除病灶。圖／高市聯醫提供
