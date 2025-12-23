推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品 26、27日頭份尚順君樂飯店登場
歷經日前沸沸揚揚的非洲豬瘟疫情衝擊，苗栗縣養豬協會建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫，推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品，將在本周末日在頭份市尚順君樂飯店登場舉辦「豬肉料理嘉年華會」，歡迎大家一起來品嚐。
⭐2025總回顧
今年10月台灣確診首起非洲豬瘟案例，中央政府於當天立即啟動全國性防疫應變措施，全國豬隻禁運禁宰自10/22～11/6為期15天、全國禁用廚餘養豬，終守住單一案例未擴散，達到清零目標。
協會理事長廖秀紅理表示，台灣養豬產業近年來推動「養豬場現代化轉型升級」，大幅度升級導入整合型設施，包括負壓式密閉水簾畜舍、節水高床、高科技自動化省工設備、沼氣發電及太陽光電之綠能畜舍等。
養豬產業的躍升，除了養豬場現代化設備轉型升級，另建構生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者瞭解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同，台灣豬肉不含瘦肉精，無藥物殘留，讓消費者買的安心、吃的放心，並以實際行動支持台灣養豬產業。
總幹事曾惠玲也表示，為了提升苗栗縣豬肉品質與競爭力，養豬協會在輔導縣內養豬產業升級、轉型，不遺餘力，例如：沼液沼渣農地肥分使用、產地標示、符合放流水作植物澆灌、畜牧業死廢畜禽清運、畜牧資源再利用、超市生鮮肉品冷藏及冷凍區隔、行銷推廣品嚐活動等。
協會將於26日上午在頭份市尚順君樂飯店一樓大廳舉辦「台灣國產豬肉與地方品牌畜產品推廣行銷記者會」；27日上午在尚順廣場中庭舉辦豬肉料理品嘗嘉年華會，歡迎大家一起來湊熱鬧。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言