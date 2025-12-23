快訊

推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品 26、27日頭份尚順君樂飯店登場

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
歷經非洲豬瘟疫情衝擊，苗栗縣養豬協會持續推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品， 將在26、27日頭份尚順君樂飯店舉辦豬肉料理品嘗嘉年華會。圖／苗栗縣政府提供
歷經非洲豬瘟疫情衝擊，苗栗縣養豬協會持續推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品， 將在26、27日頭份尚順君樂飯店舉辦豬肉料理品嘗嘉年華會。圖／苗栗縣政府提供

歷經日前沸沸揚揚的非洲豬瘟疫情衝擊，苗栗縣養豬協會建構養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫，推廣台灣國產豬肉與地方品牌畜產品，將在本周末日在頭份市尚順君樂飯店登場舉辦「豬肉料理嘉年華會」，歡迎大家一起來品嚐。

今年10月台灣確診首起非洲豬瘟案例，中央政府於當天立即啟動全國性防疫應變措施，全國豬隻禁運禁宰自10/22～11/6為期15天、全國禁用廚餘養豬，終守住單一案例未擴散，達到清零目標。

協會理事長廖秀紅理表示，台灣養豬產業近年來推動「養豬場現代化轉型升級」，大幅度升級導入整合型設施，包括負壓式密閉水簾畜舍、節水高床、高科技自動化省工設備、沼氣發電及太陽光電之綠能畜舍等。

養豬產業的躍升，除了養豬場現代化設備轉型升級，另建構生鮮豬肉販售通路溯源管理，讓消費者瞭解肉品來源，提高國人對國產健康豬肉信心與認同，台灣豬肉不含瘦肉精，無藥物殘留，讓消費者買的安心、吃的放心，並以實際行動支持台灣養豬產業。

總幹事曾惠玲也表示，為了提升苗栗縣豬肉品質與競爭力，養豬協會在輔導縣內養豬產業升級、轉型，不遺餘力，例如：沼液沼渣農地肥分使用、產地標示、符合放流水作植物澆灌、畜牧業死廢畜禽清運、畜牧資源再利用、超市生鮮肉品冷藏及冷凍區隔、行銷推廣品嚐活動等。

協會將於26日上午在頭份市尚順君樂飯店一樓大廳舉辦「台灣國產豬肉與地方品牌畜產品推廣行銷記者會」；27日上午在尚順廣場中庭舉辦豬肉料理品嘗嘉年華會，歡迎大家一起來湊熱鬧。

