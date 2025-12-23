研發出胚胎檢測創新技術 茂盛醫院和興大團隊獲國家新創獎

台中市茂盛醫院與國立中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，日前獲得第22屆國家新創獎肯定。茂盛醫院院長李茂盛說，此技術尚是世界首創，亦為全球唯一的胚胎粒線體功能檢測平台，被視為下一世代精準生殖醫學的重要里程碑，並嘉惠於習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測婦女。

李茂盛說，少子化已是全球化問題，此技術有助於解決少子化的一部分問題，技術亦可延伸應用於乳牛、和牛、種馬等高經濟價值畜產動物的胚胎選育，甚至拓展至癌症三維細胞球藥物代謝評估，為精準醫療與再生醫學提供嶄新工具。保守估計每年可為台灣創造20億、全球1千億元的商機，目前正向美國和歐盟申請專利中。

李茂盛說，感謝國科會2千萬元的補助，以及中興大學共同投入，歷時3年完成。國家新創獎評審委員肯定該系統可透過監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，具備高度創新性與臨床可行性，可在胚胎培養過程中即時、量化評估粒線體功能，並已初步完成少量胚胎測試，使臨床操作時間縮短至2至15分鐘之間。目前技術已完成動物實驗及臨床前人類胚胎驗證，證實可有效依據胚胎孵化率評估胚胎呼吸能力，此胚胎發育過程與整體懷孕成功率高度關聯。

茂盛醫院執行長李俊逸說，高齡婦女的胚胎品質較差、染色體異常率高，所以在植入後不易著床，甚至會反覆流產，極可能因為胚胎能量不足，導致無法完成後續發育與繼續妊娠。因此，透過監測胚胎粒線體的耗氧率，就能了解胚胎的呼吸狀況來評定其品質、能量狀況，以判定其品質好壞，是選胚的全新利器。對於習慣性流產、多次植入失敗、高齡或胚胎數量較少、不希望增加侵入性檢測的婦女，就很適合使用本技術。 台中市茂盛醫院與國立中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，日前獲得第22屆國家新創獎肯定。記者黃寅／攝影 台中市茂盛醫院與國立中興大學共同研發的「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」可監測胚胎的呼吸狀況來評定其品質，日前獲得第22屆國家新創獎肯定。記者黃寅／攝影 茂盛醫院院長李茂盛說，「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」保守估計每年可為台灣創造20億、全球1千億元的商機。記者黃寅／攝影

商品推薦