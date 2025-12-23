因應行憲紀念日出遊潮！國道採單一費率 通行費打75折

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局研判行憲紀念日前一晚及當天將有出遊潮，國道將採單一費率收費，通行費打75折，無20公里免費。聯合報系資料照
行憲紀念日假期將至，適逢耶誕節，交通部高公局研判行憲紀念日前一晚及當天將有出遊潮，國道將採單一費率收費，通行費打75折，無20公里免費，另提醒活動結束多為深夜時段，建議民眾多使用大眾運輸。

高公局表示，周四也是耶誕節，預估假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近的高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。

為因應前述的交通負荷，高公局指出，行憲紀念日當日將改為單一費率收費，通行費打75折，無20公里免費，並將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施。

另外，高公局提醒，憲紀念日前1日晚上有平安夜的相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累。若需要開車，請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，維護他人及自身行車安全。

