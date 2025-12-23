鼠蹊部摸到腫塊莫輕忽 腹股溝疝氣嚴重恐腸壞死

快訊

中央社／ 台北23日電

50多歲蔡姓男子近日左邊鼠蹊部出現腫塊，時不時還會痛，過了1個月還沒消他才趕緊就醫，竟是腹股溝疝氣，嚴重恐腸子腫脹進而壞死，所幸他入院接受手術後解除危機。

腹股溝疝氣其實相當常見，書田診所泌尿科主任醫師陳鵬今天透過新聞稿介紹這項容易被忽略的疾病，最典型的症狀就是在下腹接近鼠蹊部的位置出現腫塊，尤其在腹部出力如咳嗽、抬重物時腫塊會更明顯，平躺後腫塊通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛。以成年人來說，男性多於女性，約為9比1。

陳鵬說明發生疝氣的原因，其機轉主要是因為腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出。根據成因及對結構造成的影響，疝氣有許多分類方式，若從鼠蹊管膨出稱為間接型，直接在腹股溝肌肉層凸出的則為直接型。

陳鵬舉例如攝護腺肥大導致的解尿困難、長期便祕、慢性咳嗽、提重物等都會增加腹內壓力，可能促使疝氣發生。

陳鵬表示，腹股溝疝氣大多可透過臨床病史跟理學檢查診斷，特殊情況則需安排影像檢查，以排除其他鑑別診斷。一旦診斷為疝氣，治療方式以手術為主，目前手術方式多元，可與醫師討論適合的治療方式。

疝氣若不處理後果不堪設想，陳鵬指出，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內而不會有太明顯的症狀，但如果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成嵌頓性疝氣，就需要緊急手術。

值得注意的是，疝氣術後仍可能因腹壁組織隨年齡增長退化、受到咳嗽、便祕等反覆用力的影響，或是泌尿科常見的攝護腺肥大造成解尿困難，腹腔內壓力增加使內部器官從其他縫隙突出，也就是復發性的疝氣。

陳鵬提醒，疝氣的發生與體質有關，透過日常生活習慣的調整，降低發生機會，如維持適當體重、預防便秘、避免提重物，減少腹部用力。若民眾發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應儘早就醫鑑別診斷，倘為疝氣時，及早修復缺損處可以避免更嚴重的嵌頓性疝氣發生，以免小病變成大病。

