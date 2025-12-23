快訊

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

「沒和家人聯絡」張文媽三年仍匯82萬給他！專家曝3星座父母最容養出啃老兒

聽新聞
0:00 / 0:00

沒病史不代表沒風險！ 每5人就1人帶聽損基因 醫：篩檢成孕前關鍵

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫表示，遺傳帶因現象在台灣比想像中普遍，建議有計畫懷孕的夫妻可提早諮詢，將隱形風險「具象化」。記者萬于甄／攝影
奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫表示，遺傳帶因現象在台灣比想像中普遍，建議有計畫懷孕的夫妻可提早諮詢，將隱形風險「具象化」。記者萬于甄／攝影

許多民眾誤以為「家族裡沒人生病」就代表沒有遺傳風險，但臨床上許多罕見遺傳疾病的病童，其父母往往都是健康的「隱性帶因者」；奇美醫院婦產部主治醫師徐英倫說，遺傳帶因現象在台灣比想像中普遍，建議有計畫懷孕的夫妻可提早諮詢，將隱形風險「具象化」。

⭐2025總回顧

台南一對30多歲的林姓夫妻剛結婚不久，兩人因有計畫孕育下一代，雖自認健康狀況良好，且家族皆無明顯遺傳病史，不過還是到醫院諮詢檢查，孰料，檢查結果卻意外發現，夫妻倆皆是「聽損基因」帶因者，未來寶寶恐有25%機率罹患先天性聽力障礙。

徐英倫表示，林姓夫妻面對檢查結果，起初雖相當震驚，但在醫療團隊說明與協助下，最後轉診至生殖醫學中心，透過胚胎著床前基因診斷技術，篩選出不帶致病基因的健康胚胎人工受孕，林女目前已順利懷孕20周，產檢狀況一切正常，胎兒發育良好，也讓夫妻倆相當安心。

徐英倫說，根據去年台灣本土基因研究，約有5.3%無家族病史民眾被檢出帶有致病基因變異，且約21.6%民眾帶有聽損基因變異，每5人就有1人帶有聽損基因，不過隨著基因定序技術進步，準父母可藉由抽血篩檢數百種隱性遺傳疾病，化被動為主動，替下一代多築一層保障。

他提到，除高帶因率的聽損基因外，台灣常見的隱性遺傳疾病還包含甲型／乙型地中海貧血、威爾森氏症及龐貝氏症等，這些疾病帶因者通常外觀健康，但若夫妻雙方都帶有同一致病基因，將有四分之一的機率誕下病童。

徐英倫表示，「擴展性帶因者篩檢」的臨床價值，在於賦予準父母知情權與選擇權，不過目前有計畫懷孕的夫妻篩檢率不到1成，主要與篩檢自費費用成本有關，但約有6成夫妻在懷孕前得知高風險結果後，會選擇透過試管嬰兒合併胚胎診斷或產前診斷方式，預防遺憾發生。

徐英倫強調，擴展性帶因者篩檢並非要製造焦慮，而是讓未來父母有更充分準備，建議所有計畫懷孕的夫妻，特別是希望降低罕見疾病風險的家庭，可至婦產科門診諮詢，透過科學的檢測與專業的遺傳諮詢，讓每個寶寶都能在最完善的規畫下健康誕生。

延伸閱讀

福原愛高調宣布再婚懷孕！ 前夫江宏傑發聲了

喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

玄彬罕談3歲兒！「臉蛋像漫畫」完美基因藏不住　愛孫藝真像被水浸濕

陳詩媛曝帶有遺傳聽損基因 肚中寶寶性別曝光了

相關新聞

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示...

近一半的台灣人體內缺酒精代謝酶 喝酒逾十年恐罹「酒精性失智」

有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅是一種警告色，因為缺乏乙醛去...

因應行憲紀念日出遊潮！國道採單一費率 通行費打75折

行憲紀念日假期將至，適逢耶誕節，交通部高公局研判行憲紀念日前一晚及當天將有出遊潮，國道將採單一費率收費，通行費打75折，...

環團公布2024年環境施政評量 點名12縣市「保守倒退」

台灣環境保護聯盟今舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，根據報告顯示，本屆評量優等生為台南...

台中大坑9號、9-1號步道打造「愛戀步道」 互動裝置打卡熱點

台中市大坑9號與9-1號步道平日休閒登山人多，觀旅局最近打造成「愛戀步道」步道，沿線設置多處QR Code與互動裝置，遊...

衛福部首辦國際FHIR伺服器效能競賽 打造國家級「標準實驗室」

為加速我國醫療資訊化進程，奠定全國醫療院所跨院協作的堅實基礎，衛福部長期規畫並進行嚴謹的技術驗證，目前已協助三家示範醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。