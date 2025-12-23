快訊

環團公布2024年環境施政評量 點名12縣市「保守倒退」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣環境保護聯盟上午在立法院舉行「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，對外發表全國22縣市環保施政年度評比成果。記者林伯東／攝影
台灣環境保護聯盟上午在立法院舉行「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，對外發表全國22縣市環保施政年度評比成果。記者林伯東／攝影

台灣環境保護聯盟今舉辦「2024年度直轄市、縣市政府永續環境施政評量」結果公布記者會，根據報告顯示，本屆評量優等生為台南、高雄、屏東，但有12個縣市政府並未提供資料，如雙北、桃園、台中等。聯盟認為，前述縣市首長在「開放政府」、「公民參與」方面呈現了保守倒退的心態，是縣市永續治理上極大的隱憂。

⭐2025總回顧

台灣環境保護聯盟自2016年起，開始對全國22個縣市環保施政進行評量，至今已完成9個年度的評量結果，今年邁入第10年的評量，本次各項指標綜合國家永續發展委員會「台灣永續發展目標」及聯合國SDGs等之指標而定，並以公文邀請22個縣市政府提供2019年至2024年的資料，若不回覆資料者，將歸列為違背「開放政府」、拒絕「公民參與」的作為。

據該報告統計，今年有繳交縣市為台南市、高雄市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、金門縣；確認不回覆資料縣市為台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣、台東縣、連江縣、澎湖縣；無回覆縣市為基隆市、新竹縣、嘉義市。

歷年評量成績比較上，台南、高雄、屏東連續5年拿到「優」與「優等」；台北、新北、桃園、台中、基隆、新竹縣、宜蘭、台東則連續3年被列「待改善」。

台灣環境保護聯盟評議委員劉志堅解析，節能減碳與再生能源推動評量部分，評比項目包含是否認同推動非核家園、再生能源發展、節能等，其中嘉義縣2024年節約用電為第一名，其餘縣市用電小幅度超出2023年用電量；新竹市的人均用電量偏高，應妥善規畫與改善。 再生能源發展於各縣市政府大多數都有成長的趨勢，尤其高雄市、雲林縣有較大幅度增加容量。

公害防制評比包含勤查並重罰不法排放、民眾陳情案件數及完成處理案件數、推動垃圾減量與分類等，屏東縣對於河川整治之預算為參與評量各縣市中最高；花蓮縣、高雄市河川汙染較為嚴重，預算部分可以考慮是否增加。垃圾再利用率達到100%只有苗栗縣及屏東縣，其他縣市要再努力。

基礎生活設施部分，共享自行車的車輛數成長雲林縣為冠，其次為苗栗縣；高雄市「列冊保護之老樹數量」2024年增加到764棵，為這次評量數量最多的縣市；新竹市的每人每日用水量最高，需要注意；「汙水系統接管率」高雄市逐年上升來到50%，值得肯定。

劉志堅指出，本屆評量共有12個縣市政府不提供資料，顯示這些縣市的首長在「開放政府」、「公民參與」方面呈現了保守倒退的心態，這是縣市永續治理上極大的隱憂，對此深感遺憾。

