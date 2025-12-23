媽被搭訕買1物竟「吃到洗腎」 內行人提醒：常在醫院附近出沒

詐騙手法不斷推陳出新，一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，陌生人當時以關心健康為由，向媽媽攀談，對方稱可透過「電話問診的診所」購買藥品，結果媽媽長期服用後，身體卻越來越糟，才發現是未經核准的假青草藥。

從這名網友分享的照片可以發現，媽媽至少買了三大袋藥品，分別標示「第一個月」、「第二個月」、「第三個月」，且藥品全裝在白色塑膠罐中，瓶身僅有手寫字樣與人工蓋章，並未標示藥名，也沒有合法藥品核准字號。

貼文一出後，不少網友都表示「來路不明的東西為什麼要讓長輩吃呢？」、「這種青草藥 效果很差、副作用很大，所以青草藥被很多中醫淘汰」、「老人家都很固執，聽不下去」、「老人家都要聽電台或電視廣告買東西，他們不會覺得被騙，嚴重到要住院或開刀，才會醒悟到」、「幾十年前的騙術，到現在還有」、「來路不明的藥怎麼敢吃」、「這是長期以來會在公共場所、醫院，都有這種詐騙，告知老人勿接觸就好了」。

事實上，根據衛福部食藥署規範，市面上合法販售的藥品，無論是外包裝、標籤或說明書，都必須清楚載明藥品名稱與核准許可證字號，並完整標示主要成分與含量、正確用法與用量、適應症或療效說明，以及可能出現的副作用、禁忌與相關注意事項。

此外，藥品也需註明製造或販售廠商名稱與地址，並標示製造日期、有效期限（或保存期限）及批號等資訊，供民眾查驗來源與安全性。

