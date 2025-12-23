快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

聽新聞
0:00 / 0:00

媽被搭訕買1物竟「吃到洗腎」 內行人提醒：常在醫院附近出沒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎。示意圖。路透社
一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎。示意圖。路透社

詐騙手法不斷推陳出新，一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

⭐2025總回顧

這名網友在臉書社團「爆料公社公開版」表示，陌生人當時以關心健康為由，向媽媽攀談，對方稱可透過「電話問診的診所」購買藥品，結果媽媽長期服用後，身體卻越來越糟，才發現是未經核准的假青草藥。

從這名網友分享的照片可以發現，媽媽至少買了三大袋藥品，分別標示「第一個月」、「第二個月」、「第三個月」，且藥品全裝在白色塑膠罐中，瓶身僅有手寫字樣與人工蓋章，並未標示藥名，也沒有合法藥品核准字號。

貼文一出後，不少網友都表示「來路不明的東西為什麼要讓長輩吃呢？」、「這種青草藥 效果很差、副作用很大，所以青草藥被很多中醫淘汰」、「老人家都很固執，聽不下去」、「老人家都要聽電台或電視廣告買東西，他們不會覺得被騙，嚴重到要住院或開刀，才會醒悟到」、「幾十年前的騙術，到現在還有」、「來路不明的藥怎麼敢吃」、「這是長期以來會在公共場所、醫院，都有這種詐騙，告知老人勿接觸就好了」。

事實上，根據衛福部食藥署規範，市面上合法販售的藥品，無論是外包裝、標籤或說明書，都必須清楚載明藥品名稱與核准許可證字號，並完整標示主要成分與含量、正確用法與用量、適應症或療效說明，以及可能出現的副作用、禁忌與相關注意事項。

此外，藥品也需註明製造或販售廠商名稱與地址，並標示製造日期、有效期限（或保存期限）及批號等資訊，供民眾查驗來源與安全性。

藥品 詐騙 洗腎 衛福部

延伸閱讀

不叫小綠人！緊急逃生口「綠色人形」身世曝光 網驚：長知識了

砂鍋魚頭吃到一半驚見「超大蟑螂」 業者回應了：已確認內部流程

日本好奇怪！超商礦泉水大瓶比小瓶便宜 導遊曝真相：為環保

捐贈物資被「指定品牌」？她質疑自肥 志工曝原因：機構收到怕了

相關新聞

今明顯回暖 粉專示警：未來72小時溫度劇烈震盪

今天明顯回溫，陽光下相當溫暖，台北下午14時20分達26.5度，高雄也有26.3度，但另一波冷空氣明天就要增強。氣象粉專...

年底完工？ 捷運三鶯線進度達99.3％ 進收尾階段

新北市第一條自辦中運量捷運工程捷運三鶯線預定今年12月完工，離12月底剩不到一周，各界好奇目前進度為何？新北市捷運局表示...

罕見流感疫情年底仍未升溫 羅一鈞推估明年農曆春節高峰相對緩和

衛福部疾管署今公布上周類流感門急診就診計8萬3851人次，與前一周相當，不過國外疫情如日、韓皆上升，疾管署長羅一鈞表示，...

男子胯下腫痛「鼓一包」竟是疝氣 醫：未處理 小心腸壞死！

疝氣好發於任何年齡，特別常見於幼童、中老年人，老年男性更是高風險群，原因是腹壁退化鬆弛。56歲的蔡先生，偶然發現左邊鼠蹊...

媽被搭訕買1物竟「吃到洗腎」 內行人提醒：常在醫院附近出沒

詐騙手法不斷推陳出新，一名網友分享，媽媽在路上被陌生人搭訕，購買來路不明的「青草藥」，長期服用後身體狀況急轉直下，最後嚴重到必須洗腎...

隨機攻擊駭人！一把上萬元的「防砍傘」實用性掀熱議 網友：逃跑比較快

近日發生的隨機攻擊事件，再度重創社會大眾對公共安全的信心。在捷運、商圈等人潮密集場所，若遭遇不可控的突發暴力，如何在第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。