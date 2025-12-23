有如裝了GPS導航系統！超音波導引切片技術 肺癌診斷更精準安全

68歲陳姓老翁是第4期肺癌患者，一開始使用第2代標靶藥物治療，病情控制穩定。但近來他感到呼吸喘的狀況加劇，經X光檢查發現有大量惡性肋膜積水，顯示原有的治療已產生抗藥性，讓患者和家屬感到無助。幸好醫師立即為他安排最新的「體外超音波導引肋膜切片」，順利從增厚的肋膜上取得足夠的組織進行化驗，病理報告證實癌細胞產生新的基因突變，醫療團隊為他快速找到可接續使用的標靶藥物，透過即時且精準診斷，讓他的治療得以無縫接軌，順利穩定病情。

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，許多肺癌病患在治療過程中會出現惡性肋膜積水或肋膜轉移，傳統影像檢查雖能發現病灶，但要取得組織進行基因定序，以便選擇最適合的標靶藥物時，往往需要侵入性檢查。此次使用的「體外超音波導引肋膜切片」技術是肺癌診斷的一大突破，超音波導引就像是在穿刺針上裝了即時的GPS導航系統，醫師可在超音波螢幕上清楚看見肋膜腔內的積水及增厚的肋膜，並在即時影像引導下，精準將切片針送達病灶位置完成切片。

他指出，這項技術具備高安全性、微創、高效率3大優點，能大幅降低氣胸發生風險，不僅傷口極小，甚至可直接在病房床邊執行，讓年長或體弱病人免於移動的辛苦，在最短時間內完成檢體採樣，為後續的個人化精準治療爭取寶貴時間。

羅澤賢表示，肺癌長年位居國人癌症死因之首，診斷與治療過程分秒必爭。過去許多肺癌病人，因需進行更精密檢查或使用最新藥物，必須到外縣市醫學中心就診，不僅造成體力上的負擔，也可能延誤治療的黃金時機。大千綜合醫院引進低劑量電腦斷層(LDCT)做為早期篩檢利器後，到與醫學中心同步的第二代、第三代標靶藥物及免疫治療藥物，目前更增添精進診斷技術，致力打造全方位的肺癌治療中心，從篩檢、診斷、個人化藥物治療到後續追蹤，讓病人在熟悉環境中獲得最安心、先進的照護。

羅澤賢提醒民眾，肺癌的預後好壞與發現的期別息息相關，早期發現並及時治療，5年存活率可達九成以上。有長期抽菸史、家族病史、油煙暴露風險，或有不明原因持續咳嗽、胸痛、呼吸困難等症狀的民眾，一定要及早就醫並接受相關檢查，才能獲得最好的治療成效。 肺癌病患人透過體外超音波導引肋膜切片技術，順利取得組織化驗，並找到適合的標靶藥物接續治療。圖／大千綜合醫院提供

