有如裝了GPS導航系統！超音波導引切片技術 肺癌診斷更精準安全

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
羅澤賢醫師表示，肺癌病人常出現惡性肋膜轉移，體外超音波導引肋膜切片技術可幫助病患個人化精準治療爭取寶貴時間。圖／大千綜合醫院提供
羅澤賢醫師表示，肺癌病人常出現惡性肋膜轉移，體外超音波導引肋膜切片技術可幫助病患個人化精準治療爭取寶貴時間。圖／大千綜合醫院提供

68歲陳姓老翁是第4期肺癌患者，一開始使用第2代標靶藥物治療，病情控制穩定。但近來他感到呼吸喘的狀況加劇，經X光檢查發現有大量惡性肋膜積水，顯示原有的治療已產生抗藥性，讓患者和家屬感到無助。幸好醫師立即為他安排最新的「體外超音波導引肋膜切片」，順利從增厚的肋膜上取得足夠的組織進行化驗，病理報告證實癌細胞產生新的基因突變，醫療團隊為他快速找到可接續使用的標靶藥物，透過即時且精準診斷，讓他的治療得以無縫接軌，順利穩定病情。

⭐2025總回顧

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，許多肺癌病患在治療過程中會出現惡性肋膜積水或肋膜轉移，傳統影像檢查雖能發現病灶，但要取得組織進行基因定序，以便選擇最適合的標靶藥物時，往往需要侵入性檢查。此次使用的「體外超音波導引肋膜切片」技術是肺癌診斷的一大突破，超音波導引就像是在穿刺針上裝了即時的GPS導航系統，醫師可在超音波螢幕上清楚看見肋膜腔內的積水及增厚的肋膜，並在即時影像引導下，精準將切片針送達病灶位置完成切片。

他指出，這項技術具備高安全性、微創、高效率3大優點，能大幅降低氣胸發生風險，不僅傷口極小，甚至可直接在病房床邊執行，讓年長或體弱病人免於移動的辛苦，在最短時間內完成檢體採樣，為後續的個人化精準治療爭取寶貴時間。

羅澤賢表示，肺癌長年位居國人癌症死因之首，診斷與治療過程分秒必爭。過去許多肺癌病人，因需進行更精密檢查或使用最新藥物，必須到外縣市醫學中心就診，不僅造成體力上的負擔，也可能延誤治療的黃金時機。大千綜合醫院引進低劑量電腦斷層(LDCT)做為早期篩檢利器後，到與醫學中心同步的第二代、第三代標靶藥物及免疫治療藥物，目前更增添精進診斷技術，致力打造全方位的肺癌治療中心，從篩檢、診斷、個人化藥物治療到後續追蹤，讓病人在熟悉環境中獲得最安心、先進的照護。

羅澤賢提醒民眾，肺癌的預後好壞與發現的期別息息相關，早期發現並及時治療，5年存活率可達九成以上。有長期抽菸史、家族病史、油煙暴露風險，或有不明原因持續咳嗽、胸痛、呼吸困難等症狀的民眾，一定要及早就醫並接受相關檢查，才能獲得最好的治療成效。

肺癌病患人透過體外超音波導引肋膜切片技術，順利取得組織化驗，並找到適合的標靶藥物接續治療。圖／大千綜合醫院提供
肺癌病患人透過體外超音波導引肋膜切片技術，順利取得組織化驗，並找到適合的標靶藥物接續治療。圖／大千綜合醫院提供

