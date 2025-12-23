消保處抽驗18家飯店生魚片 2件不符規定已改善
行政院消費者保護處於8月間，抽驗6都共18家飯店生魚片，計2件不符規定。消保處今天表示，已由地方衛生機關依法查處，並要求業者改善完畢，再次抽驗已符規定。
消保處發布新聞稿指出，8月間會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市政府的衛生機關，抽驗18家飯店共18件生魚片。
在微生物檢測部分，「沙門氏桿菌」及「腸炎弧菌」全數符合規定；「單核球增多性李斯特菌」及「揮發性鹽基態氮」檢測部分，各有1件不符合規定，已由地方衛生機關依法查處，並要求業者改善完畢。
根據消保處提供的資料，台北漢來大飯店島語自助餐廳的現流鮭魚菲力，檢出李斯特菌陽性，不符食品中微生物衛生標準；台南台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳的鮪魚，檢出揮發性鹽基態氮17.1mg/100g（生鮮即食水產品限量15mg/100g），不符食品中污染物質及毒素衛生標準。
消保處表示，「單核球增多性李斯特菌」及「揮發性鹽基態氮」不符規定部分，衛生福利部食品藥物管理署已請地方衛生機關依法查處，地方衛生機關也命餐廳限期改正；經複查後，再次抽驗生魚片，皆符合規定。
消保處說，行政院消費者保護會第95次會議決議，請食藥署洽請食品有關公（協）會及衛生局，持續對餐廳業者加強宣導，生魚片的品質應符合「食品中微生物衛生標準」及「食品中污染物質及毒素衛生標準」等規定；另請食藥署研議辦理年度專案查核擴大抽檢場所，維護消費者健康。
