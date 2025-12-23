光明正大吃冰！耳鼻喉醫教5招緩解喉嚨痛 床邊放一杯水也有效
生病時許多人會出現喉嚨痛的症狀，該如何緩解疼痛呢？耳鼻喉科醫師張嘉峻發文，分享5招緩解喉嚨疼痛的方式，也強調如果出現高燒不退、頸部淋巴結明顯腫大、吞嚥困難、呼吸急促等症狀，可能是扁桃腺炎或細菌感染，應立即就醫。
耳鼻喉科醫師張嘉峻在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文，指出喉嚨疼痛的5種舒緩方式：
一、溫涼飲食，必要時來點冰
喉嚨痛要避開高溫和刺激性高的食物，例如油炸、辣、酸的食品，如果沒有咳嗽症狀，可以食用冰淇淋或冰棒等冰品，冰涼感可以暫時麻痺疼痛感並緩解腫脹，此外喝溫開水或雞湯也能保持喉嚨濕潤。
二、喝蜂蜜水
蜂蜜有天然的抗菌、潤喉功能，覆蓋在喉嚨黏膜上緩解刺激，但一歲以下的嬰兒不能食用蜂蜜，有肉毒桿菌中毒的風險。
三、使用喉嚨噴劑
市面上販售的噴劑含有局部麻醉和消炎止痛成分，可以立即緩解疼痛，但要注意的是，務必要按照仿單指示，不可以過度使用，也要選擇合格並且成分單純的產品購買。
四、溫鹽水漱口
把半匙鹽溶在一杯溫水中，仰頭深度漱喉後吐掉，溫鹽水可以幫助減少喉嚨腫脹，沖掉細菌與其分泌物。
五、維持房間濕度
乾燥的環境會加劇喉嚨痛症狀，因此睡覺時建議用加濕器，或是在床邊放一杯水，濕度維持在40%～60%就好了。
張嘉峻也提醒，如果出現超過38.5°C的高燒不退，並伴隨頸部淋巴結腫大、吞嚥難以忍受或呼吸急促、聲音含糊不清的症狀，請立即就醫，因為多數喉嚨痛是病毒性感冒，但某些情況恐是扁桃腺炎或細菌感染，會影響到呼吸道，必須就醫用專業內視鏡才能確認。
