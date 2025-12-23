快訊

綠領人才夯8年成長282% 彭啟明：缺額約3萬人

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
環境部長彭啟明上午出席由環境部、國家環境研究院與104人力銀行共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」記者會。彭啟明表示，綠色科技人才大約38萬人，而需求總數來到3萬人左右。記者黃義書／攝影
環境部長彭啟明上午出席由環境部、國家環境研究院與104人力銀行共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」記者會。彭啟明表示，綠色科技人才大約38萬人，而需求總數來到3萬人左右。記者黃義書／攝影

環境部長彭啟明上午出席由環境部、國家環境研究院與104人力銀行共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」記者會，發布台灣綠領人才市場從政策倡議走向企業「主動搶才」的最新動態。 指綠領人才缺口逼近3萬，8年成長278% ，出現年薪達200萬的高薪綠領人才。

報告中指出，根據104人力銀行資料庫8年期統計，台灣綠領徵才企業家數已由2018年的 1,400多家成長至今年4,157家，8年成長282%;綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%。

在薪資部分，新能源專案經理月薪5.5萬至8萬、能源光電-業務協理6萬至8萬、綠電業務助理 月薪3萬至3.8萬，綠領/低碳工程師(南投) 月薪3萬至3.6萬，充電樁&新能源產品技術業務EVSE(電動汽車 供電設備) & FAE現場應用工程師 年薪70萬至120萬。

同時為回應產業專業人才的需求，環境部與各部會推出綠領人才 plus 加值課程。攜手32所大學合作推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，涵蓋淨零減碳、綠建築、碳捕捉與封存、資源循環、 節能、氣候調適及淨零綠生活等主題。報告中也指出，有合格證明的綠領人才，獲企業面試邀約爆增5.4倍。

彭啟明表示，綠色科技人才大約38萬人，而需求總數來到3萬人左右。未來會與超過32所大學合作，一同培育年輕綠色人才。

彭啟明進一步表示，台灣綠色科技，包含循環經濟、再生能源、能源效率，或是水資源管理、減緩或調適，以及永續農業等，都是很有潛力。

環境部長彭啟明上午出席由環境部、國家環境研究院與104人力銀行共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」記者會，報告中指出，台灣綠領徵才企業家數已由2018年的 1,400多家成長至今年4,157家，8年成長182%;綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%。記者黃義書／攝影
環境部長彭啟明上午出席由環境部、國家環境研究院與104人力銀行共同發布「2025下半年綠領人才就業趨勢報告」記者會，報告中指出，台灣綠領徵才企業家數已由2018年的 1,400多家成長至今年4,157家，8年成長182%;綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%。記者黃義書／攝影

