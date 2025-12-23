3寶媽手臂變粗以為練出肌肉 竟是脂肪瘤作怪

快訊

中央社／ 台中23日電

3寶媽「小希」半年來覺得手臂變粗壯，本以為是長期抱孩子、做家務導致，未料手臂外側像是練出二頭肌，尺寸比右手大上一圈，穿衣也覺得緊繃，就醫檢查發現是脂肪瘤。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，整形外科主治醫師鄭旭棠表示，觸診發現患者手臂「這一團」並非肌肉發達，可能是一顆深藏皮下的巨大腫瘤，安排核磁共振檢查，從影像上明顯看到腫瘤位於左上臂外側皮下，為一團多葉狀的脂肪組織腫塊，診斷為脂肪瘤。

鄭旭棠指出，脂肪瘤是常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生，往往悄悄出現在身體任何有脂肪的地方，從手臂、背部到大腿都有可能，大多數脂肪瘤生長緩慢、柔軟且可推動，常在民眾洗澡或穿衣時才意外發現，有些人甚至會誤認為是長痘、脂肪堆積或肌肉腫脹，忽略潛在嚴重風險。

鄭旭棠以患者為例說，考量腫瘤生長範圍已明顯造成外觀差異，若持續增大，可能會進而壓迫到神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限。溝通後決定採用微創技術，僅以3公分的細小切口，就精準分離並完整取出直徑約10公分的巨大脂肪瘤，手術過程順利，出血量極少，術後恢復良好，病患休養數日後便出院。

鄭旭棠提醒，脂肪瘤沒有明確的單一成因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有一定相關，具有脂肪瘤家族史的人會較常見，但並不限於特定性別或體型，也不是只有「胖的人」才會長出脂肪瘤，脂肪瘤絕大多數都屬良性。

鄭旭棠建議，若發現身體某部位短時間內迅速變大、質地變硬、固定不易推動或合併疼痛等症狀，務必盡快就醫排除惡性可能，不可自行按摩或擠壓，以免造成反效果。

