新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

行憲紀念日 國道採單一費率通行費75折

中央社／ 台北23日電
12月25日行憲紀念日適逢耶誕節，當日國道將改為單一費率收費。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
12月25日行憲紀念日適逢耶誕節，高公局今天說，當日國道將改為單一費率收費，即打75折，無20公里免費，因前1日晚上有平安夜活動，建議民眾可搭大眾運輸，若需開車務必養足精神。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，預估假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。

為因應上述交通負荷，高公局指出，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施，而行憲紀念日當日，國道將改為單一費率收費，即打75折，無20公里免費，提醒用路人留意相關措施。

高公局表示，因行憲紀念日當天也是聖誕節，預計前1日晚上有平安夜相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累。

若民眾需要開車，高公局提醒，務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，以維他人及自身行車安全。

行憲紀念日將至 北市警百處路口24日提早疏導

新北市平安晚會萬人齊唱「平安夜」 這些規畫因北捷案取消

國1中豐交流道新建工程拚年底通車！五楊高架壅塞情況有望紓解

楊梅休息站動線優化卻塞！高公局延長開放路肩時段

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南...

隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響...

台鐵今天起大改點 111列車調整行車時刻

為提升運能和服務品質，台鐵今（23日）起大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

