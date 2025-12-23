行憲紀念日 國道採單一費率通行費75折

12月25日行憲紀念日適逢耶誕節，高公局今天說，當日國道將改為單一費率收費，即打75折，無20公里免費，因前1日晚上有平安夜活動，建議民眾可搭大眾運輸，若需開車務必養足精神。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，預估假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。

為因應上述交通負荷，高公局指出，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施，而行憲紀念日當日，國道將改為單一費率收費，即打75折，無20公里免費，提醒用路人留意相關措施。

高公局表示，因行憲紀念日當天也是聖誕節，預計前1日晚上有平安夜相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累。

若民眾需要開車，高公局提醒，務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，以維他人及自身行車安全。

