快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度。本報資料照片
明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度。本報資料照片

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，。明晚起水氣增多，3千公尺以上高山可能下雪。

未來一周降雨，伍婉華指出，明天晚上起水氣增多，白天桃園以北、東半部及恆春半島有短暫降雨機率；明晚到周五水氣會增加，桃園以北、東半部及恆春半島降雨之外，中南部山區也可能有短暫雨，甚至到周四連中南部平地也有短暫降雨，桃園以北及宜蘭恐有局部大雨。

伍婉華表示，周六水氣稍少一些，桃園以北、東半部及恆春半島、新竹以南山區仍有局部短暫降雨機率，直到下周一冷空氣減弱，白天天氣才會漸漸穩定。

溫度方面，伍婉華說，明天冷空氣南下，北部及東半部白天高溫稍微下降一些，約降到23、24度。明晚到周四，全台溫度都會下降2到3度，周五再降2到3度，全台有感。最冷落在周四晚上到周五清晨，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，其他地區16、17度。

至於周五白天高溫也是本周最低，馬祖約13度，金門、澎湖及北部、東北部、東部只有16-19度，在20度以下，只有中南部高溫可達23、24度。周末之後冷空氣漸漸減弱，溫度才會漸漸回升。

未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫預報。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫預報。圖／中央氣象署提供

延伸閱讀

金門女性晉匾漸增 學者：是否為性別變革仍待觀察

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

相關新聞

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南...

隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響...

台鐵今天起大改點 111列車調整行車時刻

為提升運能和服務品質，台鐵今（23日）起大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。