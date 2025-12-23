大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南下，預計下周一才會減弱。周四、周五最冷，可能達大陸冷氣團強度，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，。明晚起水氣增多，3千公尺以上高山可能下雪。

未來一周降雨，伍婉華指出，明天晚上起水氣增多，白天桃園以北、東半部及恆春半島有短暫降雨機率；明晚到周五水氣會增加，桃園以北、東半部及恆春半島降雨之外，中南部山區也可能有短暫雨，甚至到周四連中南部平地也有短暫降雨，桃園以北及宜蘭恐有局部大雨。

伍婉華表示，周六水氣稍少一些，桃園以北、東半部及恆春半島、新竹以南山區仍有局部短暫降雨機率，直到下周一冷空氣減弱，白天天氣才會漸漸穩定。

溫度方面，伍婉華說，明天冷空氣南下，北部及東半部白天高溫稍微下降一些，約降到23、24度。明晚到周四，全台溫度都會下降2到3度，周五再降2到3度，全台有感。最冷落在周四晚上到周五清晨，金門、馬祖及北部空曠地區低溫約11、12度，中南部及東北部約13、14度，其他地區16、17度。

至於周五白天高溫也是本周最低，馬祖約13度，金門、澎湖及北部、東北部、東部只有16-19度，在20度以下，只有中南部高溫可達23、24度。周末之後冷空氣漸漸減弱，溫度才會漸漸回升。

未來一周降雨預報。圖／中央氣象署提供 未來一周氣溫預報。圖／中央氣象署提供

