快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。記者范榮達／攝影
隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。記者范榮達／攝影

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響領牌、驗車，罰鍰研議中。

台灣因天候關係，隔熱紙幾乎成了標準配備，但並無明確規範，隔熱紙太黑或位置，尤其夜間行車，影響安全及執法透明度之虞，交通部修正道路交通安全規則，新制元旦上路，實施前領牌的舊車不溯及既往。

苗栗監理站表示，隔熱紙以車輛B柱為主要分水嶺，考量B柱前為道路安全、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，規定前擋風玻璃黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙。

公路局依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，在監理服務網公布認證的廠牌與型號名單，民眾可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙專區」（https://reurl.cc/eMqvNK）參考選用。

苗栗監理站指出，新車領牌檢驗、後續定期驗車，使用儀器檢測透光率，舊車則鼓勵逐步改善，至於相關罰則仍在訮議中，目前尚未公布確定。

延伸閱讀

特斯拉1個月漲15%！無人車大戰開打 切老：雙雄爭霸、勝負仍難立定

又撞了！彰化市彰南路庇護島第13次被撞 公路局將對肇事者求償

救命關頭還在叭！計程車擋救護車逼讓道 全網砲轟：不配開車

新購汽車隔熱紙透光率「前擋70％、前側窗40％」！最快2026年第1季上路

相關新聞

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南...

隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響...

台鐵今天起大改點 111列車調整行車時刻

為提升運能和服務品質，台鐵今（23日）起大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。