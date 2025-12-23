隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響領牌、驗車，罰鍰研議中。

台灣因天候關係，隔熱紙幾乎成了標準配備，但並無明確規範，隔熱紙太黑或位置，尤其夜間行車，影響安全及執法透明度之虞，交通部修正道路交通安全規則，新制元旦上路，實施前領牌的舊車不溯及既往。

苗栗監理站表示，隔熱紙以車輛B柱為主要分水嶺，考量B柱前為道路安全、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，規定前擋風玻璃黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙。

公路局依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，在監理服務網公布認證的廠牌與型號名單，民眾可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙專區」（https://reurl.cc/eMqvNK）參考選用。

苗栗監理站指出，新車領牌檢驗、後續定期驗車，使用儀器檢測透光率，舊車則鼓勵逐步改善，至於相關罰則仍在訮議中，目前尚未公布確定。

