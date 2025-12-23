隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車
隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響領牌、驗車，罰鍰研議中。
台灣因天候關係，隔熱紙幾乎成了標準配備，但並無明確規範，隔熱紙太黑或位置，尤其夜間行車，影響安全及執法透明度之虞，交通部修正道路交通安全規則，新制元旦上路，實施前領牌的舊車不溯及既往。
苗栗監理站表示，隔熱紙以車輛B柱為主要分水嶺，考量B柱前為道路安全、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，規定前擋風玻璃黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙。
公路局依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，在監理服務網公布認證的廠牌與型號名單，民眾可至監理服務網「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙專區」（https://reurl.cc/eMqvNK）參考選用。
苗栗監理站指出，新車領牌檢驗、後續定期驗車，使用儀器檢測透光率，舊車則鼓勵逐步改善，至於相關罰則仍在訮議中，目前尚未公布確定。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言