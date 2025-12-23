台鐵今天起大改點 111列車調整行車時刻
為提升運能和服務品質，台鐵今（23日）起大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。
台鐵公司說，為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，自今年12月23日起進行時刻微調，本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。
12月23日大改點重點包含優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。
此外，改點也將提升中南部地區運能，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。
海線尖峰時段運能也將同步提升，並縮短海線班距，包含增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）及竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。
台鐵表示，相關列車車次、時刻，11月17日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，亦請各位旅客多加留意。
