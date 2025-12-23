台鐵南投濁水到集集 115年1月通車復駛
台鐵集集支線即將復駛，台鐵今天表示，預計明年1月5日起將先復駛南投濁水至集集間，集集至車埕間則預計明年6月底全面復駛。
台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於民國110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。
去年5月因透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，集集支線其中1號隧道去擴孔挖修，導致集集線的濁水到集集停駛。
台鐵今天向中央社記者表示，集集支線預計明年1月5日將要復駛濁水至集集路段，而集集至車埕路段則預計在明年6月底復駛。
台鐵表示，配合濁水至集集復駛，原本的公路接駁區間，也預計從明年1月5日起改由集集至車埕站。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言