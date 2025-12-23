台鐵南投濁水到集集 115年1月通車復駛

台鐵集集支線即將復駛，台鐵今天表示，預計明年1月5日起將先復駛南投濁水至集集間，集集至車埕間則預計明年6月底全面復駛。

台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於民國110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。

去年5月因透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，集集支線其中1號隧道去擴孔挖修，導致集集線的濁水到集集停駛。

台鐵今天向中央社記者表示，集集支線預計明年1月5日將要復駛濁水至集集路段，而集集至車埕路段則預計在明年6月底復駛。

台鐵表示，配合濁水至集集復駛，原本的公路接駁區間，也預計從明年1月5日起改由集集至車埕站。

