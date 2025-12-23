快訊

新北割頸案乾哥12年、乾妹11年 死者父母發不自殺聲明全文曝光

林襄被爆遭冷凍！經紀人莉奈長文揭兩人真實關係 「去年底發生一些紛擾」

郵局戶頭剩39元…警方清查張文金流 最大金主是母親

台鐵南投濁水到集集 115年1月通車復駛

中央社／ 台北23日電
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業。聯合報系資料照／記者黑中亮攝影

台鐵集集支線即將復駛，台鐵今天表示，預計明年1月5日起將先復駛南投濁水至集集間，集集至車埕間則預計明年6月底全面復駛。

台鐵集集支線從彰化二水站出發，途經源泉站進入南投濁水站、龍泉站、集集站、水里站、終點車埕站，由於民國110年8月台16線指標11.5公里處邊坡坍方，與台16線平行的集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，後續執行災修及整建工程，集集站往返車埕站停駛至今。

去年5月因透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，集集支線其中1號隧道去擴孔挖修，導致集集線的濁水到集集停駛。

台鐵今天向中央社記者表示，集集支線預計明年1月5日將要復駛濁水至集集路段，而集集至車埕路段則預計在明年6月底復駛。

台鐵表示，配合濁水至集集復駛，原本的公路接駁區間，也預計從明年1月5日起改由集集至車埕站。

集集

延伸閱讀

監委南投巡察聚焦交通 副縣長曝中捷橘線延伸草屯「關鍵」數字

廣州至湛江高鐵今天通車 粵西融入灣區「90分鐘生活圈」

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

影／南投埔里掩埋場選址水源上游 地方集結怒吼不排除抗爭

相關新聞

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

大陸冷氣團明南下周四周五最冷 氣象署：低溫11度高山恐下雪

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今天白天東北季風減弱，氣溫回升2到3度，天氣穩定，多數地方可見陽光。明起另一波冷空氣南...

隔熱紙新制元旦起實施 新領牌車輛適用不溯及舊車

隔熱紙新制明元旦上路，適用新領牌車輛，規定前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙，不溯及舊車，新制影響...

台鐵今天起大改點 111列車調整行車時刻

為提升運能和服務品質，台鐵今（23日）起大改點，總計有111列車調整行車時刻，變動5分鐘以上班次約有15列次。

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。