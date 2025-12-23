跨年煙火TOP 10！新北淡江大橋合龍首場秀搶先看 全台熱門觀賞地大公開

跨年夜怎能少了繽紛璀璨的煙火秀！

如果跨年夜要選一個最有「儀式感」的瞬間，那一定是抬頭看著煙火劃破夜空那刻，不管你是在河邊跟好友倒數，還是躲在自己的秘境觀賞，都會被那束光點醒：新的一年真的到了。而當全台倒數聲響起，各城市也準備端出最吸睛的跨年煙火，像今年頗受矚目的新北跨河煙火，以完成合龍的淡江大橋為背景，在20時26分施放13分14秒橫跨淡水河的煙火，為全台首發迎接2026年，浪漫程度完全讓人招架不住！

《網路溫度計DailyView》這次也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2025邁向2026的「全台十大跨年煙火活動」，不只帶你掌握各地必看的煙火亮點，還貼心加碼最佳觀賞點、交通方式與活動攻略。想把跨年夜過的華麗又不踩雷？這篇絕對要收藏起來。

No.1 2026臺北最High新年城

翻攝FB／台北101

活動地點：台北市民廣場、台北101

☞交通方式與活動網站請點此

2026臺北最High新年城以「航向未來」為主題，結合燈光、煙火與環場聲像打造沉進式體驗，市民廣場跨年演唱會由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓擔任主持人，邀請韋禮安、高爾宣OSN、Bii畢書盡、蔡健雅、李千娜、美秀集團等重量級卡司，還有四大多元舞台，讓觀眾尋找最合拍的跨年頻率。

台北101也以「SPARK101」作為全新主題，預計施放長度300秒的跨年煙火，並首度採用義大利「低煙煙火」以期減少煙霧。跨年夜3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，則是透過光影方式，向默默付出的日常英雄致敬，同時展現台灣體育領域耀眼成就，以及AI科技與創新為主題的內容。

最特別的是，台北101與臺北流行音樂中心共同舉辦「跨年煙火音樂徵選計畫」，邀請三金製作人盧律銘擔任音樂計畫總製作人，讓30歲以下新生代音樂創作者的作品有機會登上國際舞台。

No.2 2026閃耀新北1314跨河煙火

翻攝FB／我的新北市

活動地點：淡水海關碼頭、漁人碼頭、八里左岸（新北市永續環境教育中心前廣場）

☞交通方式、活動網站請點此

最早迎接2026年的跨年煙火，將於12月31日在淡水、八里雙主場強勢登場！「閃耀新北1314跨河煙火」規劃五大主題活動，自16時30分起還有多組台日韓卡司在星光舞台、星月舞台接力演出，其中韓國女團MAMAMOO成員華莎、Baby DONT Cry及日本創作歌手樋口愛將親臨現場表演，吸引許多網友熱烈討論。

煙火部分，新北市政府水利局及高灘地工程管理處首次邀請法國世界級藝術煙火團隊Groupe F操刀，音樂設計由台灣音樂家Manu Chen、法國作曲家Nikos Le Grec及加拿大混音師DJ Kyle Harrison共同創作，以淡江大橋為主軸擴大施放區域，打造《萬花之河・冬之樂章》主題的多層次煙火：序幕〈河光初啟〉以橋梁為指揮棒，開啟新北與世界的光影對話；次幕〈星夜共舞〉煙火色彩如印象派畫作，映照城市與自然的交融；尾幕〈乘風飛揚熾熱願望〉則象徵新北迎向未來的願景。

今年新北跨河煙火搭配八重蕊、五彩落葉、錦冠瀑布、飛珠遊星煙火等60種花式與光雕效果，預計於20時26分施放長達13分14秒、總發數35,520發煙火，數字諧音「一生一世、想我、我愛你」寓意，為這場花火增添不少浪漫情懷。市府也貼心考量到跨年夜人潮與作息問題，特別將施放時間安排在晚上時段，讓不便熬夜的親子族群與長輩，也能輕鬆欣賞這場迎接新年的花火盛會。由於預期觀賞人潮眾多，官方也呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，才能更安心、順暢地享受這場年度浪漫煙火秀。

No.3 2026「紫耀義大義享奔騰」義大世界跨年煙火秀

翻攝義大世界官網

活動地點：義大世界

☞交通方式、活動網站請點此

2026義大跨年煙火秀以「紫耀義大義享奔騰」為主題，結合長達999秒的煙火秀，包含顛覆傳統的「流墨幻彩煙火」，以日間彩煙渲染繽紛色彩；全台首創的「藍色流星雨煙火」，創造如宇宙星河般的幻境；氣勢滂薄的「五彩瀑布煙火」，則宛若瀑布般絢麗流暢；閃亮輝煌的「超巨大煙火樹」，樹幹樹枝的熾金火花加上綠色樹冠，令人嘆為觀止。

另外還有千輪小花、變光煙火等特色煙花，最後以低空的「單排錦冠瀑布煙火」、高空的「黃金瀑布煙火」作為收尾。建議可在義大世界或義守大學取景，比較容易取得漂亮的照片唷！

No.4 潭然心動2026日月潭跨年晚會

翻攝日月潭國家風景區官網

活動地點：水社、伊達邵碼頭

☞活動網站請點此

每年跨年夜日月潭舉辦晚會都是眾所矚目的焦點！除了有原民歌手、火舞團、藝術團帶來精彩表演，凌晨整點也將於水社、伊達邵碼頭同步施放絢麗燦爛的湖畔煙火。

有Dcard網友曾發文分享日月潭跨年煙火照片，直言「第一次去那跨年吧，真的很美。煙火從湖中施放，所以不會有很大的煙霧」，其他卡友也補充，「我也去日月潭跨年！真的很棒～很舒服」。

No.5 2026「雄嗨趴」高雄跨年晚會

翻攝FB／高雄市政府 Kaohsiung City Government

活動地點：夢時代

☞交通方式、活動網站請點此

高雄跨年晚會主持人由陳漢典搭檔木木（林葦妮）、阿本，還有韓國水彈女王權恩妃、LuLu黃路梓茵、八三夭、告五人等多組藝人接力演出，現場倒數後將施放滿天花火。

除了精彩可期的活動，今年「雄嗨趴」主視覺以霓虹色系搭配跳動線條，夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心等地標換上桃紅、藍紫、橘黃等亮色系，數字2026則化身為吉他、鋼琴、音響與DJ盤，在高雄輕軌環繞畫面中，非常適合跨年夜前往拍照打卡！

No.6 2026台中最強跨年夜

翻攝FB／盧秀燕

活動地點：水湳中央公園

☞交通方式、活動網站請點此

台中最強跨年夜將於水湳中央公園登場！由阿Ken、蔡尚樺擔任主持人，邀請蕭敬騰、盧廣仲、TRASH、告五人、麋先生、動力火車等重量級歌手與樂團，華麗卡司也讓不少觀眾引頸期待。

今年將由蕭敬騰倒數迎接新年，欣賞完180秒中高空煙火秀後，還有動力火車、怕胖團帶來精彩演出。如果不想人擠人，也有部落客推薦可以直接前往望高寮，從高處欣賞城市裡的浪漫煙火。

No.7 2026雲林跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》

翻攝雲林縣政府官網

活動地點：雲林縣立田徑場

☞交通方式、活動網站請點此

雲林跨年晚會睽違12年舉辦，選擇在新啟用、鄰近高鐵雲林站的縣立田徑場舉辦，重金找來韓團HIGHLIGHT、亞洲天王羅志祥、潮流男神周湯豪、靈魂歌后艾怡良、R&B女神吳卓源，並施放半環弧形逾7,000發煙火，陪伴大家一起迎接2026年。

其中雲林歌手陣容掀起網友熱烈討論，直呼「活久見」、「雲林居然請韓團了，我真的有嚇到，就算不是韓團，和過去陣容也差太多了吧」。

No.8 2026【舞力High】摩天輪跨年煙火秀

翻攝FB／劍湖山世界

活動地點：劍湖山世界主題樂園

☞交通方式、活動網站請點此

劍湖山世界主打亞洲唯一摩天輪跨年煙火，今年特別以摩天輪煙火、漩渦煙火組成「雙輪煙火」，搭配按地形施放、長達1公里的「舞擺環山煙火」，加上炫彩雷射燈光秀，讓觀眾彷彿被璀璨花火包圍，享受2026年的美好祝福。

當日除了進行首屆舞蹈大賽總決賽，遊樂園也開放遊玩至22時，跨年早鳥套票開賣迅速完售。想感受摩天輪煙火魅力的人，絕對要把握機會！

No.9 2026包你發麗寶跨年演唱會

翻攝FB／麗寶樂園

活動地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

☞活動臉書請點此

台中麗寶樂園也是不少人選擇跨年夜觀賞煙火的好去處！結合全台最大「天空之夢」摩天輪絢麗燈光倒數，綻放五顏六色的燦爛花火，總是吸引許多網友慕名而來。

今年麗寶以「馳夢之境Dream Riders」為主題，預計施放長達300秒的跨年煙火，打造宛如光之駿馬奔馳的軌跡。如果想要遠遠觀賞，也有不少網友推薦國道一號上的泰安服務區，不妨也可以踩點看看囉！

No.10 2026台東跨年晚會《東！帶我走》東漂去旅行

翻攝FB／台東跨年晚會

活動地點：台東市國際地標

☞交通方式、活動網站請點此

在台東市國際地標登場的台東跨年晚會《東！帶我走》東漂去旅行，最大亮點除了天后張惠妹、A-Lin、玖壹壹等共10組歌手登台開唱，活動預計將施放最閃的跨年煙火。搭配輕拂的海風、美麗的浪花，接續迎來第一道曙光。

網友也表示，「根本就太期待了呀」、「好想去喔！上次去台東看玖壹壹超嗨，這次又加上阿妹一定嗨翻天」、「從高雄騎機車前往大約4小時，這樣才不會塞車，沿途還可以欣賞山川海景」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月11日至2025年12月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

