明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周第2波冷空氣明起南下，周四夜間起至下周日清晨最冷，低溫約12到15度，且日夜溫差變化大。本報資料照片

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴到多雲，各地高溫約25到29度。明起冷空氣逐漸南下，強度恐挑戰大陸冷氣團

薛皓天指出，明天東北季風增強，雲量及水氣增多，下半天起北部及東部轉多雲時陰陣雨，晚間中南部山區局部有零星短暫雨。白天起苗栗以北及東部逐漸降溫，高溫約22到24度，中南部25到28度，中北部、東部低溫約14到17度；中南部受輻射冷卻影響，低溫約13到16度。

薛皓天指出，周四聖誕節東北季風增強，水氣雲量持續偏多。中部多雲時晴，其餘各地陰或多雲有短暫陣雨，北部及東部累積雨量稍多。本波冷空氣強度強，白天各地高溫再降，中部以北及東北部預估約18到20度，中南部22到26度。晚間低溫明顯，台北測站預報14度，有機會達冷氣團強度，各地夜間低溫約12到15度，西半部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

周五持續受東北季風或大陸冷氣團影響，薛皓天表示，中部以北及東部陰時多雲有短暫陣雨，其餘地區晴到多雲。氣溫方面，苗栗以北及東部高溫持續低於20度，中南部約22到24度，中南部仍有10度或以上日夜溫差。

薛皓天指出，周六水氣稍減少，新竹以北及東部陰或多雲，降雨較集中於北部及宜花地區，苗栗以南晴到多雲。新竹以北及宜蘭高溫約20度，中南部約23到26度，稍稍回溫；夜間清晨地溫持續明顯，西半部仍有10度以上溫差，各地低溫約13到16度。

周四夜間起至下周日清晨低溫明顯，為本周最低溫時段，且日夜溫差變化大。水氣偏多，3000公尺以上山區可能下雪。

薛皓天說，下周日迎風面北部、東部水氣仍多，多雲到陰有短暫陣雨，桃園以南為晴到多雲。北部及宜蘭高溫約20度，中南部23到26度，各地夜間低溫稍回溫，南部仍有輻射冷卻，低溫約14到17度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

