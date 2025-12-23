聽新聞
耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團
明天又要變天了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明日（周三）起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；25日(周四)、26日(周五)更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級（或以上），台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚氣溫亦涼。
25日至26日最低溫預測：中部以北及宜蘭地區13至15度，南部及花東地區15至17度，澎湖攝氏16度、金門及馬祖攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降1至2度。
「林老師氣象站」指出，水氣方面也明顯增多，迎風面北部、東北部及東半部皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會；中南部山區有零星短暫雨，其它地區維持多雲天氣。不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
