快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今年耶誕節又濕又冷，周四、周五最冷，冷空氣強度挑戰大陸冷氣團。聯合報系資料照
今年耶誕節又濕又冷，周四、周五最冷，冷空氣強度挑戰大陸冷氣團。聯合報系資料照

明天又要變天了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明日（周三）起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；25日(周四)、26日(周五)更強冷空氣南下，預估強度直接挑戰「大陸冷氣團」等級（或以上），台灣中部以北、東北部及花蓮以北地區天氣轉為涼冷，其它地區早晚氣溫亦涼。

25日至26日最低溫預測：中部以北及宜蘭地區13至15度，南部及花東地區15至17度，澎湖攝氏16度、金門及馬祖攝氏9至11度；沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降1至2度。

「林老師氣象站」指出，水氣方面也明顯增多，迎風面北部、東北部及東半部皆有局部短暫陣雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機會；中南部山區有零星短暫雨，其它地區維持多雲天氣。不管是歐洲EC-AIFS或是美國NCEP數值模式模擬結果均都顯示，今年聖誕節，台灣部分地區天氣將會是又濕、又冷。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

天氣動態

延伸閱讀

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

耶誕節將至 粉專：降雪範圍擴大、時間拉長

濕冷平安夜 他指冷空氣南侵直逼冷氣團強度 耶誕節氣溫更低

相關新聞

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

明天又要變天了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明日（周三）起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；25...

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧 2026年AI預測搶先看

2025年的新聞，我們不是只看過，而是一起滑過、吵過、追過。有人為一則快訊大笑，也有人在留言區吵到翻；世界變得很快，而台灣人總是邊追邊消化，把情緒留在每一次刷新裡。

重懲讓詐騙集團人力換血 少年與外國人變第一線車手

詐騙手法不斷翻新，從提領現金、超商交付到提款卡洗錢，第一線執行者卻悄然改變。在詐騙重懲與刑責加重後，詐騙集團逐步調整結構，將高風險工作轉由外籍人士與少年承擔。這些人被以短期打工、跑腿兼觀光吸引，實際卻深陷高度控制與利用的犯罪鏈條。當詐騙集團藉由少年犯罪與外籍車手降低斷點風險，執法與防制是否仍跟得上這場「換人不換法」的變局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。