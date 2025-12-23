冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至明(24日)上午季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度及東部15至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。周四至周六(25至27日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。

吳德榮說，由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於周四至周六「雪(零度)線」高度，大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周(28)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下周一(29日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

