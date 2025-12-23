快訊

日劇女神波瑠結婚！情定小5歲男星 2年前共演結緣

致命美人復仇怪談！日治台灣的異邦人鬼故事

世界歷史上最大戰艦！川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明下午冷空氣逐漸南下，北台變天，氣溫漸降，這波挑戰冷氣團強度。本報資料照片
明下午冷空氣逐漸南下，北台變天，氣溫漸降，這波挑戰冷氣團強度。本報資料照片

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至明(24日)上午季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。

今日各地區氣溫為：北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度及東部15至29度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。周四至周六(25至27日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。

吳德榮說，由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於周四至周六「雪(零度)線」高度，大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周(28)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下周一(29日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 吳德榮 冷氣團

延伸閱讀

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

水氣來了今全台溼答答 吳德榮：周日冬至冷空氣南下 耶誕節有雨又降溫

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

相關新聞

冷空氣明下午南下挑戰冷氣團 吳德榮：低溫探10度3千公尺高山恐下雪

把握好天氣，又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

明變天！ 入冬第2波大陸冷氣團最冷時間曝

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，今天是本周天氣最穩定一日，除迎風面東部為多雲偶有零星短暫雨，其餘各地晴...

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒FNN報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

耶誕節又濕又冷 粉專：周四周五最冷強度挑戰大陸冷氣團

明天又要變天了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明日（周三）起，受東北季風增強影響，台灣北部及東北部氣溫開始下降；25...

2025發生了什麼？年度「10大最」帶你快速回顧 2026年AI預測搶先看

2025年的新聞，我們不是只看過，而是一起滑過、吵過、追過。有人為一則快訊大笑，也有人在留言區吵到翻；世界變得很快，而台灣人總是邊追邊消化，把情緒留在每一次刷新裡。

重懲讓詐騙集團人力換血 少年與外國人變第一線車手

詐騙手法不斷翻新，從提領現金、超商交付到提款卡洗錢，第一線執行者卻悄然改變。在詐騙重懲與刑責加重後，詐騙集團逐步調整結構，將高風險工作轉由外籍人士與少年承擔。這些人被以短期打工、跑腿兼觀光吸引，實際卻深陷高度控制與利用的犯罪鏈條。當詐騙集團藉由少年犯罪與外籍車手降低斷點風險，執法與防制是否仍跟得上這場「換人不換法」的變局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。