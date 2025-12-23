最有儀式感的聖誕節祝福 台北愛樂聖誕音樂會 逾250人獻上「彌賽亞」

睽違多年，台北愛樂合唱團再度以聖誕音樂會陪伴樂迷度過歲末時光。「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」今晚於台北國家音樂廳盛大登場，將演出「彌賽亞」、「聖誕節的美好氛圍」等多首聖誕金曲，用磅礡交響樂與溫暖人聲點亮冬夜，為2025年畫下最溫暖而明亮的註腳。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，作曲家韓德爾僅用24天完成「彌賽亞」，其深邃的宗教情感與精湛的對位技巧，使作品成為巴洛克時期最具象徵性的合唱代表作之一，尤其「耶穌誕生」更為世人傳頌。此次演出由指揮楊書涵帶領台北愛樂合唱團與國立台灣交響樂團，及國內四位優秀聲樂家：林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀，以細膩而宏大的音樂語彙重新詮釋，成為聖誕節最具儀式感的音樂祝福。

本場音樂會也集結超過250位演出者，以壯闊編制呈現多首深受觀眾喜愛的聖誕合唱作品。從熱鬧歡欣的〈普世歡騰〉、純淨柔和的〈平安夜〉，到充滿節慶色彩的羅伯・蕭《聖誕節的美好氛圍》第三組曲。讓觀眾在被和聲包圍的冬夜裡，感受節慶的喜悅與音樂的溫度。

「在我們現在的世界，最需要的就是平安」指揮楊書涵表示，希望透過音樂傳遞正向的善意。楊書涵現任美國奧勒岡交響樂團副指揮，曾獲波蘭第十屆費特伯格國際指揮大賽首獎，並活躍於歐洲、美國與亞洲的重要舞台。

