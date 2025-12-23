最有儀式感的聖誕節祝福 台北愛樂聖誕音樂會 逾250人獻上「彌賽亞」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」將演奏「彌賽亞」、「聖誕節的美好氛圍」等多首聖誕金曲。圖／台北愛樂提供
「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」將演奏「彌賽亞」、「聖誕節的美好氛圍」等多首聖誕金曲。圖／台北愛樂提供

睽違多年，台北愛樂合唱團再度以聖誕音樂會陪伴樂迷度過歲末時光。「2025台北愛樂聖誕音樂會─韓德爾《彌賽亞》暨聖誕交響合唱選粹」今晚於台北國家音樂廳盛大登場，將演出「彌賽亞」、「聖誕節的美好氛圍」等多首聖誕金曲，用磅礡交響樂與溫暖人聲點亮冬夜，為2025年畫下最溫暖而明亮的註腳。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示，作曲家韓德爾僅用24天完成「彌賽亞」，其深邃的宗教情感與精湛的對位技巧，使作品成為巴洛克時期最具象徵性的合唱代表作之一，尤其「耶穌誕生」更為世人傳頌。此次演出由指揮楊書涵帶領台北愛樂合唱團與國立台灣交響樂團，及國內四位優秀聲樂家：林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀，以細膩而宏大的音樂語彙重新詮釋，成為聖誕節最具儀式感的音樂祝福。

本場音樂會也集結超過250位演出者，以壯闊編制呈現多首深受觀眾喜愛的聖誕合唱作品。從熱鬧歡欣的〈普世歡騰〉、純淨柔和的〈平安夜〉，到充滿節慶色彩的羅伯・蕭《聖誕節的美好氛圍》第三組曲。讓觀眾在被和聲包圍的冬夜裡，感受節慶的喜悅與音樂的溫度。

「在我們現在的世界，最需要的就是平安」指揮楊書涵表示，希望透過音樂傳遞正向的善意。楊書涵現任美國奧勒岡交響樂團副指揮，曾獲波蘭第十屆費特伯格國際指揮大賽首獎，並活躍於歐洲、美國與亞洲的重要舞台。

音樂會 交響樂團 聖誕節

延伸閱讀

企業員工化身聖誕老人 圓基隆家扶孩子聖誕心願

手作裝飾聖誕帽 汐止區保新里長輩開心過節

聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

劍湖山超狂熱！聖誕變裝入園只100元 享受300秒煙火秀

相關新聞

居服員短缺 民團：長照3.0應先補洞

體重五十多公斤、五六十歲的居服阿姨們費力地幫壯胖的失能個案洗澡、翻身，長期勞動，身體難以負荷，經常腰部痠痛、膝蓋磨損，一...

不抽菸罹肺癌 中研院揭空汙、防腐劑有關

菸害是導致肺癌最主要危險因子，但卻有超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸！為找出原因，2016年起，中研院與美國合作「台灣癌症...

消除C肝 台灣提早5年達陣

日前總統賴清德、衛福部在「台灣領航 消除C肝」國際記者會中宣布，台灣提前5年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝「消除路徑...

北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌

北捷台北車站和中山站19日發生隨機砍人案，震驚全台。台中捷運今晚7點多，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常，一度全...

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

明天東北季風，各地溫度短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三另波東北季風或大陸冷氣團增強，並持續影響到周末，周四至周...

小提琴傳奇天后慕特攜手NSO舉辦大師班 限額3名打造下一個曾宇謙

小提琴傳奇天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）即將再度來台，明年1月23日及24日攜手國家交響樂團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。