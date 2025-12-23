小提琴傳奇天后慕特攜手NSO舉辦大師班 限額3名打造下一個曾宇謙

小提琴傳奇天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）即將再度來台，明年1月23日及24日攜手國家交響樂團（NSO）同台演出。NSO和牛耳藝術昨共同宣布，此次來台，慕特將於1月26 日上午舉辦「音樂種子計畫」大師班，親自指導3名25歲以下的年輕音樂家。慕特上次來台舉辦大師班，曾宇謙是學生之一，如今已名動天下。

本次大師班由國家交響樂團（NSO）主辦，為慕特此行最為重視的教育活動之一。慕特長年致力於青年音樂家的培育，自 1997 年創立「安・蘇菲・慕特基金會」以來，持續以藝術引路人的角色，培育全球具潛力的年輕絃樂演奏家，並透過「Mutter’s Virtuosi」等計畫，陪伴樂壇新秀登上國際舞台。對慕特而言

，藝術家的使命不僅在於舞台上的卓越表現，更在於將累積數十年的藝術智慧，轉化為滋養下一代的重要力量。

「培育下一個世代，始終是我的優先選擇。」NSO音樂總監準．馬寇爾表示，NSO有很多教育計畫，無論是青年作曲家、青年指揮家、青年演奏家，或者

是國家青年交響樂團（NSYO），總是希望給他們最好的資源，此次很幸運能夠與牛耳藝術進行資源的整合，「牛耳把國際最好的音樂家帶來台灣，也同時深耕台灣的音樂教育計畫。」他指出，曾多次來台的慕特，影響了包含曾宇謙、林品任等年輕音樂家。

此次慕特來台演出，是她登台50週年世界巡迴演出的首站。牛耳藝術負責人牛效華透露，一週前接到通知，慕特決定在她登台50週年之際，為台灣音樂做出貢獻，為此調整行程決定於1月26日舉辦「音樂種子計畫」大師班。「音樂種子計畫」象徵藝術養分的播種與傳承，期盼透過大師親自指導，啟發新世代音樂家

的潛能。

牛耳1995年第一次與慕特合作，此次是她第四次在台灣舉辦大師班。牛效華回憶，慕特上次來台舉辦大師班，遴選過程「天翻地覆」。而她給予後輩的評語「犀利、直接不拐彎」，卻讓年輕音樂家受益良多。此次大師班甄選，慕特交由NSO選出20位優秀演奏家，再由慕特親自選出至多3位接受指導。

「音樂種子計畫」大師班徵選將分為兩階段進行，首輪由 NSO 指定評審團遴選出 20 位優秀學子進入複選，最終再由慕特親自選出至多三位學員，每位學員將獲得 45 分鐘的一對一深度指導。

NSO表示，此一計畫開放 25 歲以下、主修小提琴之國內外音樂科班學生報名，申請者須具備台灣或國際重要音樂比賽得獎紀錄，或提供系主任推薦信。曲目選擇方面，慕特特別鼓勵青年學子挑戰當代作品，尤其是題獻給她的現代曲目，同時亦可準備維也納樂派作曲家之協奏曲、奏鳴曲或其他高技巧性作品，展現多元的音樂面向及實力。

此外，為落實對音樂教育理念的支持，獲選學員將全額免除授課費用（須自備鋼琴伴奏）。除個別指導外，大師班亦規劃 30 分鐘問答時間，讓慕特親自與學子們對談演奏理念、職涯發展與藝術心理等關鍵議題。活動全程將以英文進行，相關場地資訊與旁聽規範將於最終名單公布後另行公告。

