消除C肝 台灣提早5年達陣

日前總統賴清德、衛福部在「台灣領航 消除C肝」國際記者會中宣布，台灣提前5年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝「消除路徑」（PTE）金級標準，消除C肝國家認證工作小組召集人、中研院院士陳建仁表示，台灣這項成就不僅是亞洲第一，在全世界亦是名列前茅。

高雄醫學大學校長余明隆指出，台灣在許多高風險族群如洗腎患者、監所受刑人、藥癮者中，找出潛在病患以及對於第二度感染者的治療等前瞻策略，都是達成C肝消除的重要環節。

C肝診斷、治療率 均逾9成

陳建仁指出，台灣原被稱為「肝病之島」，經過各界的努力，原本是癌症中死亡率第一的肝癌已明顯退位，慢性肝病與肝硬化的死亡率，也從過去十大死因中的第五、六位降至第九位。目前C肝的診斷率、治療率均超過9成。

過去台灣使用C型肝炎干擾素做治療，但其副作用影響病患的接受度，直到2017年全口服新藥（DAA）納入健保給付，截至今年6月，已有超過17萬人接受治療、使用經費約287億元。陳建仁表示，在C肝防治工作中，政府投入的經費不到300億元，若病患沒有及早治療，等到產生肝硬化或肝癌，後續治療經費遠超過300億元，因此這項投資符合經濟效益。

台灣透過「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」等政策方向，逐步達成WHO消除C肝目標，未來將進一步朝降低C肝感染率、藥癮者罹病率與減少B、C肝相關癌症及肝硬化死亡率等方向邁進。台灣優異的成果也輸出國際。

南韓、新加坡 盼借鏡取經

今年9月中旬，陳建仁及余明隆特地前往韓國參加全球性「國際病毒性肝炎消除會議」（IVHEM），會中余明隆分享高醫至澎湖監所進行受刑人Ｃ肝篩檢治療的成功經驗，吸引南韓及新加坡等國興趣，希望可借鏡取經。

受刑人揪出C肝 9成治療

余明隆認為，未來最後一哩路的最大挑戰，在於針對監所受刑人、隱藏藥癮者進行Ｃ肝診治，目前矯正機關收容人Ｃ肝篩檢率大約6至7成，但只要有被篩檢，約有9成的治療率。

余明隆觀察到，從2019年底開始執行受刑人消除C肝之前瞻性計畫，高醫與澎湖監獄、澎湖衛生局、三軍總醫院澎湖分院、部立澎湖醫院、當地衛生所等合作，結果澎湖監獄受刑人微根除計畫很成功，後來再與台灣肝臟學術文教基金會、矯正機關合作，在新冠疫情前共有29家監所參與計畫，多數成效良好。

余明隆建議，未來監所對於新的受刑人，應在健康檢查時加入B、C肝篩檢；至於藥毒癮者，若不在美沙冬替代療法的這群人可能是漏網之魚，未來可在發放乾淨針頭的地方，順便發放快篩，若是第二、第三度感染者，病患都有使用C肝全口服抗病毒藥物的機會，要鼓勵病患積極接受後續治療。

衛福部國健署長沈靜芬強調，為了進一步降低C肝發生率，並減少B、C肝死亡率，未來也將持續加強篩檢，並衛教宣傳，以幫助提升民眾健康意識與治療可近性。

商品推薦