不抽菸罹肺癌 中研院揭空汙、防腐劑有關
菸害是導致肺癌最主要危險因子，但卻有超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸！為找出原因，2016年起，中研院與美國合作「台灣癌症登月計畫」，分析不抽菸肺腺癌患者基因，研究顯示，內生性因子如APOBEC酵素原本是人體防禦的一環，但在外在致癌物影響下，可能促進APOBEC相關突變活性增加，提升癌化風險。
「台灣癌症登月計畫」分析超過406位、來自8個國家的病患樣本，其研究成果已於今年發表於國際權威期刊「癌細胞」（Cancer Cell）。聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，這項研究揭示了不吸菸肺癌者的致癌關鍵，極大可能是因環境因素而發展成肺癌。
蔡哲龍指出，硝基多環芳香烴與亞硝胺等致癌物，容易誘發肺癌病變。硝基多環芳香烴來自工業或汽機車排放廢氣，以及廚房油煙等；亞硝胺常見於醃製與加工肉品，是食品添加物與防腐劑中常見的成分。這些物質進入體內且暴露量累積到一定程度時，基因突變的風險就會大幅增加。
肺癌傳統被認為與吸菸畫上等號，蔡哲龍提醒，抽菸與不吸菸的致癌機轉不同，「台灣癌症登月計畫」揭露不同基因突變型對環境致癌物有不同的行為耐受性，而個體的解毒與代謝能力也有差異。因此，罹患肺腺癌比想像中還要複雜，包括致癌物濃度的環境暴露量，在罹癌進程扮演關鍵影響。
空汙已有國際實證對人類具致癌性，蔡哲龍強調，在空氣汙染嚴重的日子，應減少外出活動或改搭大眾交通工具，在家可開啟空氣清淨機；有運動習慣者，應避免在車流量大的馬路旁慢跑、散步；在家烹煮要盡量避免高溫油炸、燒烤，使用抽油煙機有效排氣，並少吃含有亞硝酸鹽的加工食品。
定期檢查也不可少！蔡哲龍說，低輻射劑量電腦斷層攝影（LDCT）是目前唯一有國際實證能有效早期發現肺癌的篩檢工具。國健署針對有肺癌家族史（女性年滿40歲、男性年滿45歲）或重度吸菸者（20包年、年滿50歲）提供2年一次免費低輻射劑量電腦斷層攝影檢查，具有家族史者，建議可以提早至35歲篩檢。
